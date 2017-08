#notincpor

La CUP-CC signa la proposta de Declaració Institucional de la presidenta del Parlament i demana un ple extraordinari

Des dels atemptats ocorreguts al Principat de Catalunya, la CUP-CC ha tractat d'obrir el marc d'anàlisi del debat. En aquest sentit, i davant de la proposta del Parlament de Catalunya de fer un Ple i una Declaració Institucional, la CUP-CC ha volgut participar-hi sense deixar d'aportar el discurs crític.

Per a la CUP "el moment polític actual requereix anàlisis que vagin a l'arrel del problema i que el rebuig als atacs de Barcelona i Cambrils passa, necessàriament, per assenyalar les causes profundes dels fets succeïts". En aquesta línia, la formació ha elaborat una proposta de declaració institucional alternativa. D'altra banda, la CUP-CC ha demanat la celebració d'un ple extraordinari monogràfic, per a la setmana vinent, que serveixi per analitzar tots els fets succeïts d'una manera rigorosa i exhaustiva.



Proposta Alternativa de Declaració presentada per la CUP-CC

El Parlament de Catalunya expressa la seva més enèrgica repulsa als atacs criminals que han tingut lloc a Barcelona i Cambrils i fa pública la solidaritat amb les víctimes d'aquests atacs brutals i amb les seves famílies i persones estimades.

El Parlament de Catalunya també reconeix la tasca duta a terme per tots els serveis públics – serveis d’emergències, professionals sanitaris, Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana, psicòlegs/es, treballadors/es d’equipaments públics i culturals propers, etc – i el comportament exemplar de la ciutadania, que de forma autoorganitzada va posar tot el que tenia per a respondre a l’atac - donants de sang, botiguers/es i comerciants/es, taxistes, etc -.

En tercer lloc, el Parlament de Catalunya considera imprescindible analitzar i assenyalar les causes profundes dels fets succeïts. Cal analitzar l’Estat Islàmic com un fenomen vinculat a les lògiques de guerra global que comença amb el quartet de les Açores i que té el seu mirall i tornaveu en els extremismes religiosos i en el feixisme, agredint els pobles d'arreu del món com a territoris de la seva guerra i de tots els interessos que en són còmplices. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya es compromet a dirimir democràticament la pertinença a totes les institucions internacionals per a garantir la cultura de la pau.

En quart lloc, el Parlament de Catalunya vol fer èmfasi en el fet que part de les persones migrades i refugiades que viuen a casa nostra estan fugint dels mateix terror que dies enrere atacava Barcelona. És en aquest sentit que, més que mai, el Parlament de Catalunya es compromet a lluitar contra el feixisme, vingui d’on vingui, i es reafirma en els valors d’acollida i rebutja totes les interpretacions i actuacions racistes, islamòfobes i classistes que aquests fets puguin desencadenar. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya reafirma que l’Estat Islàmic no representa la comunitat musulmana, al contrari, és aquesta comunitat que arreu del món pateix amb escreix l’odi i el terrorisme.

Finalment, el Parlament de Catalunya vetllarà perquè el xoc que han produït aquests atacs no serveixi de pretext per a retallar drets i llibertats.