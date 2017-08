#notincpor

La CUP-CC lamenta que no es faci un ple extraordinari monogràfic sobre els atemptats

El passat dia 25 d'agost, la CUP-CC va proposar la celebració d'un ple extraordinari monogràfic al Parlament, per aquesta setmana, que servís per analitzar tots els fets relacionats amb els atemptats del dia 17 a Barcelona i Cambrils des d'una perspectiva integral i no fragmentària com alguns grups proposen. A la reunió de la Mesa celebrada aquest dimarts, la proposta ha estat rebutjada unànimement per part de tots els grups que la formen.

La formació no comparteix la decisió perquè "la responsabilitat d'una cambra parlamentària és abordar els debats que afecten la ciutadania (i que tanmateix són ben presents a mitjans de comunicació i fòrums formals i informals)".

També ha lamentat que alguns aposten més per usar els conceptes de “terrorisme” i “islamisme” per llançar-los contra els que no pensen com ells, en comptes de fer un debat on es pugui analitzar detalladament tot allò que ha passat abans, durant i després dels atacs del dia 17 a Barcelona i Cambrils.