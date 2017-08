Habitatge digne

La CUP-CC i la CUP Capgirem Barcelona exigeixen a les institucions que garanteixin el dret a l'habitatge, i aturin la repressió

Es refereixen als dos desallotjaments de blocs d'habitatges al Carrer Entença 151 i al Carrer Sugranyes número 9 de Barcelona.També han exigit que es retirin les acusacions per l’acció d’Arran de l’autobús turístic

La CUP-CC i la CUP Capgirem Barcelona han exigit a la Conselleria d’Interior que doni explicacions públiques sobre els dos operatius policials i sobre la col·laboració amb empreses privades que es dediquen a desallotjar famílies que okupen habitatges perquè no disposen d’habitatge.

També han exigit a l’Ajuntament de Barcelona que doni explicacions sobre les actuacions policials de la Guàrdia Urbana i sobre els criteris tècnics dels inspectors d’habitatge que van visitar el bloc d’Entença 151.

Les formacions han posat de manifest la necessitat de tirar endavant un instrument legislatiu sobre habitatge que garanteixi el dret a un habitatge digne per sobre de fons d’inversió i dinàmiques especulatives. En aquesta mateixa línia han demanat a l’Ajuntament de Barcelona que ampliï amb urgència el parc públic d’habitatge sense més dilacions, ja que els veïns i les veïnes de la ciutat han de marxar perquè no poden fer front als lloguers i els barris perifèrics de la ciutat estan patint desnonaments sistemàticament amb la única garantia de les organitzacions i moviments socials que responen a la defensa de l’habitatge. "Cal anar al limit de la legislació vigent així com desobeir les lleis actuals que posen per davant els interessos especulatius a la garantia d'una vida digne", han punutalitzat.

Finalment, han exigit a l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya que retirin les acusacions per l’acció d’Arran de l’autobús turístic i que deixin de valorar com a bé públic un dels instruments que contribueixen a fer possible que el turisme sigui la indústria extractiva de la ciutat i del país. "Els béns públics han de ser en clau de benestar comú, i en aquest cas, el que haurien de denunciar són les actuacions desproporcionades de la policia en contra dels veïns i les pràctiques reiterades de vulneració del dret a l’habitatge dels fons d’inversió" han remarcat