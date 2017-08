Turisme massiu

La CUP Capgirem Barcelona: "No participarem del teatre oportunista per criminalitzar les accions les accions d’Arran"

La CUP Capgirem Barcelona ha decidit no participara, aquesta tarda, a una comissió de presidència extraordinària a instàncies del Partit Demòcrata i el Partit Popular, per tal de demanar al govern de Barcelona quines seran les actuacions repressives que es duran a terme envers les accions desenvolupades per l’Organització Juvenil de l’Esquerra Independentista Arran.

La formació qualifica la reunió d'avui d'un teatre oportunista, ja que no serà "un debat que vagi a l’arrel dels models turístics que defensen els diferent partits polítics, ni els diferents agents socials de la ciutat, sinó que serà, sobre tot, un debat criminalitzador de les accions d’autodefensa que els barris de la ciutat estan duent a terme".

Considera que "aquestes accions es desenvolupen de manera absolutament legítima veient el creixement dels operadors turístics a la ciutat, així com la situació d’emergència social fruit del model turístic desenvolupat a Barcelona, conegut com el projecte Marca Barcelona; per tant, aquestes accions serveixen per visualitzar un conflicte latent, així com per defensar-se d’un model turístic que beneficia uns pocs, perjudica moltes veïnes, i alhora es caracteritza per ser un model depredador amb la ciutat, amb les persones que hi vivim i amb el medi ambient".

Reaferma el seu suport a les campanyesd' Arran, i fan seu el comunicat de l'organització juvenil sobre les darreres accions de denúncia del model turístic als Països Catalans.