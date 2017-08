nomenclàtor

La Crida per Sabadell només vol modificar nomenclàtor per retirar els noms de places i carrers dedicats a feixistes

Davant de la polèmica sobre l'nforme del nomenclàtor, la Crida per Sabadell ha manifestat el govern té el compromís d’aprofundir en els valors democràtics i en aquest sentit ha de dur fins al final la voluntat de canviar els noms que reten homenatge, directament o indirectament a dictadures feixistes.

Apunta, que l’objectiu principal de la modificació del nomenclàtor és retirar els noms de places i carrers dedicats a feixistes amb responsabilitats polítiques en dictadures com la franquista o la de Primo de Rivera.

Lamenta que "un informe extern, que en cap cas ha estat aprovat ni validat pel govern, hagi estat el protagonista d’aquesta controvèrsia mediàtica, dificultant un debat ciutadà tant necessari. No compartim algunes de les afirmacions incloses en aquest informe, com les que fan referència al poeta Antonio Machado, afirmacions que rebutgem de forma clara".

Critica "s’hagi utilitzat la figura d’Antonio Machado per diversos partits i per mitjans de comunicació de la dreta espanyolista descontextualitzant i intoxicant el debat per interès partidista. Per la Crida per Sabadell Machado representa una figura de la

literatura universal i dels valors republicans i antifeixistes, i és per aquest motiu que en cap cas plantegem treure’l dels nostres carrers".