La comunitat musulmana mallorquina condemna els atemptats

Diversos imans de l'Illa llegeixen un manifest per mostrar el seu rebuig. Aquest divendres faran una concentració a la plaça d'Espanya per a expressar el seu rebuig davant el terrorisme.

La comunitat musulmana de Mallorca aplega 34 mesquites arreu de l'illa. Després de la tragèdia de les Rambles de Barcelona, han ofert aquest dilluns una roda de premsa per tal de deixar clar el seu posicionament i evitar, així, que la societat relacioni l'islam amb les reivindicacions dels terroristes de l'Estat Islàmic: " Nosaltres no som culpables del que va passar dijous, perquè el terrorista és terrorista sigui de la raça que sigui i provingui d'on provingui", ha asseverat Jouihri. "Aquesta gent són malalts mentals", ha subratllat. "L'Islam no és terrorisme i de terrorisme n'hi ha per tot el món, no és cosa dels musulmans", ha afegit el fill de Jouihri, Al-Faruk, que té 14 anys. Aquest divendres faran una concentració a la plaça d'Espanya per a expressar el seu rebuig davant el terrorisme, segons recull AraBalears