La comunitat musulmana catalana mostra el seu rebuig als atemptats a Barcelona

Gairebé tres mils musulmans s'han manifestat aquest vespre pels carrers cèntrics de Barcelona pere deixar ben clar que rebutgen els atemptats de Barcelona i Cambrils. La marxa estava convocada per més de 148 entitats sota el lema "La comunitat musulmana contra el terrorisme".

La manifestació ha començat a la plaça de Catalunya, on la portaveu de la Fundació Ibn Battuta, Míriam Hatibi, ha llegit un manifest en català, castellà i àrab i posteriorment s'ha fet un minut de silenci. A continuació s'ha vaixat per la Rambla fins al mosaic de Joan Miró. Durant el recorregur s'han cridat consignes com Islam és pau", "Som musulmans, no criminals" i "Tots som Barcelona".

En acabar el recorregut, els organitzadors s'han dirigit fins a la plaça Sant Jaume, on han estat rebuts pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont.