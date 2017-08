LGTBIfòbica

La Comissió Unitària 28 de Juny de Girona condemna l'agressió LGTBIfòbica de Castelló d'Empúries

La Comissió Unitària 28 de juny formada pel Grup de Lesbianes de Girona, Girona Orgullosa, Diversa LGTBI+ i Front d'Alliberament Gai de Catalunya ha emès un comunicat per exigir a les administracions un ràpida investigació de la denúncia de LGTBIfòbia i les accions corresponents.

En la nota, recorda que la LLEI 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia te recollida el deure d'intervenció de les administracions, així com l'atenció a la víctima. La Generalitat no pot deixar que aquests fets quedin en la impunitat, atès que seria un missatge de tolerància envers les agressions LGTBIfòbiques. La Generalitat te l'obligació de defensar els drets i llibertats de les comunitats LGTBI

La Comissió considera que "tant l'ajuntament de Castelló d'Empúries, com el consell comarcal de l'Alt Empordà han de respondre davant d'aquesta agressió no solament amb una clara mostre de rebuig, sinó que han de defensar la diversitat de la nostra societat i condemnar qualsevol mostra de LGTBIfòbia"

També ha manifestat que "Cal accions clares per aturar la LGTBIfòbia allà on sigui, des dels centres educatius, als llocs de treball o les festes majors dels nostres pobles i ciutats".