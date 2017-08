#notincpor

La ciutadania catalana respon als atacs jihadistes amb el lema #notincpor

Després del minut de silenci d’avui al migdia a la plaça de Catalunya de Barcelona en record de les víctimes de l’atemptat de la Rambla centenars d’assistents a l'acte han començat a cridar el lema “No tinc por”. Uns minuts més tard una manifestació espontània ha desfilat per la Rambla cridant el mateix lema. Aquesta tarda l’etiqueta de twitter #notincpor que va ser creada fa unes setmanes per respondre a les amenaces del govern espanyol s’ha convertit en trending tòpic durant uns minuts.



Dijous a la tarda una furgoneta va atropellar desenes de persones a la Rambla de Barcelona en un atemptat assumit per l’Estat Islàmic. Hi ha almenys 13 morts i un centenar de ferits. Hores després, a Cambrils, cinc presumptes jihadistes van ser abatuts pels Mossos d'Esquadra quan intentaven fer una altra matança. Una dona ha mort en aquesta localitat de la Costa Daurada després de ser apunyalada. Hi ha quatre suposats jihadistes detinguts: un a Alcanar (on aquesta setmana va explotar un xalet) i tres a Ripoll. Es busca el suposat autor material de l'atropellament de Barcelona, Moussa Oukabir.