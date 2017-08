Salut

L’STEI Intersindical denuncia que el Govern no compleix la normativa en matèria lingüística a sanitat

L’STEI Intersindical denuncia la manca de respecte i sensibilitat que demostra el Govern de les Illes Balears cap a la llengua catalana i cap als usuaris de la sanitat pública. D’ençà que tenim competències en matèria de sanitat sempre hi ha hagut desinterès de part de tots els governs i sindicats que han estat i estan presents a la Mesa Sectorial envers aquest tema.

La decisió política d’excloure el català com a requisit a les convocatòries de selecció i mobilitat d’algunes categories sanitàries és un menyspreu per als professionals que, per un sentit de responsabilitat i respecte cap als usuaris de les Illes, han passat les proves de capacitació de la llengua catalana dels diferents nivells.

El motiu exposat pel Govern que l’exigència de coneixements de la llengua catalana pot dificultar la selecció de personal sanitari, és fals. Un exemple és el llistat definitiu d’admesos de la borsa única per a la selecció de personal estatutari temporal de la categoria d’infermer/infermera, ja que dels més de 5.000 aspirants, n’ hi ha més de 1.500 que acrediten el nivell B2 o superior. A la propera oferta pública es convocaran 394 places de la categoria d’infermeria i queda demostrat, per tant, que hi ha suficient personal capacitat lingüísticament per cobrir-les totes.

A més, la Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català a la funció pública, preveu que, quan la prestació assistencial pugui resultar afectada per la manca o insuficiència de professionals capacitats lingüísticament, les convocatòries de selecció i mobilitat que afectin determinades categories de personal estatutari o laboral, poden eximir, excepcionalment, els requisits de coneixements de la llengua catalana.

Per tant, en cap moment la llengua catalana suposa un entrebanc, al contrari, es tracta d’un element essencial per donar un servei sanitari de qualitat als ciutadans de les Illes Balears.

Després de 30 anys de Llei de Normalització lingüística i un Govern suposadament sensible en aquest tema, és inadmissible la por a fer complir tota la normativa relacionada amb l’ús de la llengua catalana en l’àmbit sanitari.