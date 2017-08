L’òrgan de transparència de la Generalitat denuncia la manca de transparència de l’Auditori de Girona

El principal òrgan de transparència de la Generalitat, la GAIP, comissió de garantia del dret a accés a la informació pública, ha amonestat l’Auditori-Palau de Congressos de la ciutat de Girona per la seva manca de transparència. Més concretament, en una resolució del dia 9 d’agost (http://www.gaip.cat/web/.content/pdf/Resolucions_2017-pdf/20170809_Resolucio_270_2017_estimacio_248_2017.pdf ), la GAIP considera que la Fundació que regeix l’Auditori hauria d’haver facilitat la informació sobre les auditories de l’ens dels anys 2015 i 2016 al ciutadà que va demanar-los-hi en data 20 d’abril. A més a més, l’òrgan de la Generalitat ressalta que l’Auditori també s’ha negat a donar la documentació requerida per la mateixa GAIP.

Per tot plegat, la CUP-Crida per Girona ha reclamat a l’alcaldessa Marta Madrenas que actuï de manera immediata en aquest afer i posi tota la informació requerida pel ciutadà i per la GAIP a la seva disposició tal i com marca la legislació vigent. El regidor de la CUP, Lluc Salellas, ha afirmat que “en un moment com l’actual, no es pot entendre que l’Ajuntament i els seus òrgans estiguin posant impediments al dret a l’accés a la informació com és en aquest cas”. Per Salellas ara és l’hora de la transparència i, especialment, en aquells espais com ara l’Auditori que depenen directament del consistori.