Ja ha començat la instal·lació de la Línia d'Alta Tensió Llucmajor-Cala Blava

Com és habitual en projectes no desitjats per la població com les línies d'alta tensió projectades per Red Eléctrica de España (REE) a sa Marina de Llucmajor han començat la seva execució sibilinament, amb ple estiu, quan tothom està de vacances i menys resó mediàtic tenen les seves accions. Ja varen fer el mateix amb les exposicions públiques a què estan obligats i és que la falta de transparència ha caracteritzat aquests dos projectes de REE que varen ser aprovats per l'anterior Govern del PP i que han continuat sense massa resistència per part de l'actual Govern.

Encara que la competència del transport elèctric és del Govern Central, el Govern Balear és el que dóna les autoritzacions per dur-ho endavant. El que no és massa raonable és que ni el Govern anterior ni l'actual es prenguessin en serio la proposta avalada pel Col·legi d'enginyers industrials de les illes Balears d'utilitzar la infraestructura existent, una línia d'alta tensió de 66kV que Gesa-Endesa va instal·lar per fer la mateixa funció que faran les dues línies projectades per REE i que ara s'infrautilitza com a una línia de 15kv i només dona electricitat a cinc abonats. La utilització d'aquesta línia salvaria sa Marina de Llucmajor de la instal·lació de 110 torres d'uns 40 metres d'alçada però cap dels nostres representants polítics han lluitat perquè aquesta opció sigui una realitat.

Tampoc és raonable que els donessin el vistiplau de medi ambient a uns projectes que xaparan sa Marina de LLucmajor, una àrea natural de gran importància mediambiental i ornitològica, i de patrimoni, quan les línies passaran a 1,5Km del poblat talaiòtic de Capocorb, un dels més importants de les illes.

Si el Govern no fa res per evitar-ho sa Marina de Llucmajor acabarà convertida en un polígon ple d'infraestructures energètiques: dues línies d'alta tensió amb 110 torres de 40 metres d'alçada, totes les línies de mitja tensió que venen associades a les línies d'alta tensió i dos parcs fotovoltaics que ocuparan una extensió equivalent a 110 camps de futbol.

El Gob fa anys que demana que tota sa Marina de Llucmajor sigui declarada zona Zepa. La plataforma Ciutadana alta tensió a Llucmajor va posar moltes esperances en aquesta reivindicació, ja que hauria permès que en virtut de la importància d'aquest espai natural per a la milana, espècie afectada per la problemàtica de la col·lisió a esteses elèctriques, fos revisada la documentació d'avaluació d'impacte ambiental, aprovada inexplicablement pel darrer Govern del PP, de les dues noves línies elèctriques d'alta tensió projectades a la zona de la Marina de Llucmajor i avaluats els seus possibles efectes sobre la població de milana. Finalment aquesta reivindicació va ser escoltada per l'actual Govern però la nova ampliació de la conselleria de medi ambient va excloure la major part de les infraestructures energètiques que amenacen sa Marina de Llucmajor. Només un petit tros de la línia Cala Blava-Arenal es va veure afectada per la nova ampliació.

Tant el Gob com Terra ferida varen presentar suggeriments per demanar que s'amplii encara més l'ampliació de la Zepa Cap Enderrocat-Cap Blanc de sa Marina de Llucmajor proposada per la Direcció General de Mediambient i Biodiversitat. Les dues organitzacions ecologistes opinen que, tenint en compte el criteri que va utilitzar la conselleria per delimitar la zona Zepa de sa Marina de Llucmajor (s'ha establit tenint en compte els llocs de nidificació de la milana i la freqüentació de l'àguila cuabarrada o de Bonelli), l'ampliació és insuficient i incongruent. El motiu és que no inclou la zona central de sa Marina de Llucmajor, precisament la que ha registrat una major intensitat d'ús de sa milana i l'àguila cuabarrada o de Bonelli i en la que també s'han trobat nius de milana i territoris de cria. La Plataforma, al igual que el Gob i Terra Ferida, està a espera de que s’obri el termini per presentar al.legacions a la nova ampliacio de la Zepa Cap Enderrocat-Cap Blanc de sa Marina de Llucmajor i demanar una nova avaluació d’impacte ambiental de la línia Cala Blava-Arenal.

Aquestes línies sobredimensionades i innecessàries suposaran la instal·lació de 110 torres que acabaran per sempre amb sa Marina de Llucmajor tal com la coneixem. Les noves línies projectades per REE de 132kV, que se suposa que s'instal·len per subministrar més potencia a les urbanitzacions del sud del municipi de Llucmajor, tenen la mateixa potència que la línia que subministra electricitat a tota Menorca.

Desafortunadament no seran la darreres perquè REE des que es va fer càrrec del transport elèctric a les illes ha canviat l'estàndard elèctric de 66kV a 132kV i això suposarà que es facin més línies, amb torres més altes i més destrucció de paisatge. I tot això a les portes de la nova era energètica on l'autoconsum i la generació descentralitzada seran els protagonistes i per tant no seran necessàries tantes línies d'alta tensió. Per això la nostra petició d’aturar l’execució de tots els projectes de línies d’alta tensió a ses illes fins que es facin els estudis necessaris per determinar quin és l’estàndard més adequat per les illes i planificar les infraestructures necessàries per abastir el consum elèctric actual dels illencs a les portes del nou model energetic basat amb energies renovables on el protagonista será l’autoconsum.

L'actual sistema econòmic, que prioritza els interessos dels oligopolis als de la ciutadania, i la desinformació dels ciutadans sobre el tema energètic han afavorit que els lobbies energètics facin el que vulguin amb les lleis que regulen les seves activitats, amb la planificació de les infraestructures energètiques i amb els doblers públics. Però el canvi climàtic, que amenaça en convertir les nostres illes en un desert, i la nova era energètica canviaran radicalment el model energètic. No invertim més doblers públics en un model energètic del passat, l'autoconsum i la generació descentralitzada ja estan aquí. No espanyem els darrers espais naturals que ens queden a les illes amb infraestructures que en breus quedaran obsoletes. Defensem la nostra terra, ningú ho farà per noltros.