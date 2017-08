#notincpor

Instal·len una paradeta per vendre banderes espanyoles a la plaça Catalunya

El digital El Món informa que “poques hores abans de l'inici de la manifestació contra el terrorisme 'No tinc por' i en ple debat a les xarxes socials sobre la presència o no de banderes i símbols en un acte que els organitzadors volen despolititzat, l'entitat Barcelona con la Selección Española ha instal·lat una paradeta per vendre banderes espanyoles i recolllir signatures perquè el 2017 se celebri a Barcelona un partit de la selecció espanyola. Així mateix, també promouen l'esport com a instrument que "ens uneix a tots".”.