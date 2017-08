Hebron, ciutat de gàbies i fantasmes (10)

Arribem a Hebron, una de les jornades més esperades del viatge. Podrem copsar amb els nostres propis ulls la crueltat de l’ocupació més explícita; i és que a Hebron la població palestina conviu amb assentaments d’uns 600 colons a l’interior de la mateixa ciutat vella, creant un laberint de controls i intrusions a la quotidianitat de les palestines.

Hebron ha estat un dels projectes claus del pla sionista per la seva vinculació històrica amb el judaisme. Com ja hem anat veient, el sionisme ha utilitzat la religió com a pretext per ocupar les terres palestines i expulsar-ne la seva vida.

Per no trencar amb la nostra dinàmica habitual ens tornem a perdre. No trobem en Muhaned, el jove d’Hebron que ens guiarà pels carrers de la ciutat, membre de l’associació Youth against the settelments (Joves contra els assentaments). Tot i que des del primer moment notem un ambient més tens i menys acostumat a la presència occidental, l’hospitalitat de les palestines no varia; una xiqueta de 14 anys ens orienta pel caòtic mercat de fruita i verdura fins al checkpoint que marca l’entrada a la ciutat vella.

En Muhaned, encara mig adormit, ens explica l’origen i la raó d’aquella gran porta de ferro vigilada per torres de control i els seus soldats armats. El 1994 un colon d’origen nordamericà va assassinar 29 palestines a una mesquita durant el ramadà. Com a resposta sense sentit, l’exèrcit israelià va prohibir l’accés a més de la meitat de la mesquita, va transformar una part important d’ella en una sinagoga i va tancar parcialment el carrer ash-Shuhada, on viuen la majoria de colons actualment.

Ens endinsem al mercat principal. Ens impacta la reixa de ferro que es sobreposa entre nosaltres i el cel, és allà per protegir les palestines dels atacs dels colons, que viuen als nivells superiors de les botigues. Ens sentim talment en una gàbia. Després de comprar algunes kufiyya (mocador palestí), ens endinsem als carrerons de la ciutat vella, patrimoni de la UNESCO que ens transporten al nostre imaginari bíblic.

Ens toca passar el primer checkpoint on ens demanen el visat israelià de males maneres i uns soldats ens pregunten – molt absurdament, després de passar pel control de ferro – si duem armes i tenim intenció d’utilitzar-les. Si la presència militar ja ens havia impressionat en altres zones, a Hebron hem d’acceptar que conviurem amb els soldats constantment durant la visita. Les palestines ho faran cada dia, a casa seva.

Tot i això, la gran multitud de turistes religiosos que van a visitar la Tomba dels Patriarques sembla que no s’adonen de res. En Muhaned convida a seure a un turista jueu mentre fem el cafè a una botiga just davant dels soldats. Per la seva cara de perplexitat sospitem que no sabia res de l’ocupació quan el nostre guia li’n fa quatre cèntims. Mentre es queda parlant amb ell ens dóna indicacions per accedir a una zona que, com a ciutadà palestí, té prohibida. Es tracta d’un conjunt de carrers, testimonis de la història de la humanitat i del naixement de les religions monoteistes, que ara han estat convertits en una gàbia: només poden accedir-hi les palestines que hi viuen i amb horaris restringits subjectes a la voluntat de l’exèrcit.

En Muhaned ens guia fins a l’entrada del carrer ash-Shuhada on ja no hi té accés. Després d’intercanviar unes paraules tenses amb els soldats que controlen l’accés es retira. Aquest carrer és conegut popularment com a carrer fantasma. Un carrer que fa 23 anys bullia de vida, ara retrata la cara més cínica de l’ocupació. Cases buides i escenes de la història de terra promesa pintades a les parets conviuen amb cartells de denúncia de les palestines engabiades entre controls militars. En aquest carrer els colons tenen impunitat total per exercit la més brutal de les violències contra les poques famílies que es resisteixen a marxar.

Encara corpreses enfilem per un camí d’oliveres. Un arbre símbol de la resistència palestina que ens transporta a l’altra banda de la Mediterrània on, com si es tractès d’un altre món, gaudim de la llibertat de desplaçar-nos sense haver de donar explicacions pels carrers dels nostres pobles i ciutats. Al capdamunt del turó trobem la seu de Youth against de settelments, una associació on documenten i difonen les contínues violacions dels drets humans que cometen els colons per poder-se defensar judicialment d’aquestes. A més, mitjançant xerrades a les universitats, manifestacions i actes lúdics de diferent tipus, proven d’estendre les seves reclamacions de justícia, com l’obertura del carrer ash-Shuhada que hem explicat.

Mentre encara digerim l’enèssim falafel agafem el bus cap a Betlem, però encara ens espera una llarga vesprada. Prenem el tè amb la Islam i el seu marit Ahmed a la seva terrassa-teulada. Des d’allà, entre els bidons que proporcionen l’aigua a les cases palestines, podem veure com el pon es sol darrere el mur de l’absurd. El que semblava una innocent conversa sobre llengües i cultures ens acaba posant la pell de gallina. Per la seva condició de refugiades no poden viatjar, però com diu l’Ahmed, Aida camp és l’embaixada real de les nacions unides: per allà han anat passant activistes d’arreu del món a posar el seu gra de sorra a la causa palestina o, si més no, endur-se un trosset d’una realitat encara massa desconeguda que compartirant amb el seu entorn. Elles, malgrat no haver viatjat, s’empapen de les nostres llengües i tradicions quan intercanviem experiències amb regust a menta. Com diu la Rafeef Ziadah les palestines ens ensenyen vida.

Sabah el khair!

Abraçades internacionalistes!!

Brigada Dones i Salut a Palestina