Espanya empresona un periodista contrari a Erdogan per desig de Turquia

Espanya dóna una mà a Turquia empresonant un periodista turc exiliat, el règim d’Erdogan ha trobat la col·laboració espanyola per empresonar l’escriptor i periodista turc Hamza Yalçin que està pres des del passat dia 3 d’agost aplicant una ordre de detenció internacional dictada per Turquia.

Es dóna el cas que Hamza Yalçin, de 59 anys, té també la nacionalitat sueca, fet que ha provocat la intervenció de l’ambaixada d’aquest país a Madrid. La detenció es va produir a l’aeroport de Barcelona, on feia escala per Londres, on la policia espanyola provocadora el caos quotidià va trobar un moment per col·laborar amb el règim turc.

De les informacions procedents de l’agència turca Dogan, Turquia va emetre l’abril passat una ordre de detenció contra Yalçin per haver insultat el president d’aquell estat, Recep Tayyip Erdogan, en un article publicat a la revista turca Focus. També se l’acusaria de mantenir “vincles terroristes” amb un grup il·legal d’ultraesquerra per dos articles en la publicació turca Odak Dergisi.

Yalçin resideix a Suècia des de 1984 i és membre de la secció sueca del PEN Club Internacional. Elisabeth Asbrink, portaveu de l’associació, va declarar a AP que “és obvi que Erdogan exhibeix una falta de respecte pels ciutadans de la UE”, i ha afegit que el Govern suec ha de fer tot el possible per aconseguir l’alliberament de Yalçin i d’Ali Gharavi, un altre conciutadà detingut a Turquia.

El responsable de Reporters Sense Fronteres a Suècia, Jonathan Lundqvist, ha assenyalat que l’arrest és una demostració per part d’Erdogan que pot fer callar les veus crítiques fins i tot a l’estranger i ha advertit que Espanya ha de decidir si lliura a Yalçin a un Govern que manté a més de 100 periodistes presos amb acusacions similars. “És preocupant que periodistes exiliats puguin ser detinguts”, ha afegit.

Tot apunta a una maniobra d’Erdogan d’utilització de l’Interpol contra els seus opositors a Europa, per evitar la seva mobilitat, fet que hauria d’alertar les autoritats europees, més si els perseguits són també membres d’estat europeus.

El jutge de guàrdia de l’Audiència Nacional va ordenar el seu ingrés provisional a la presó, Turquia disposa d’un termini de 40 dies per presentar l’expedient d’acusació i formalitzar la petició d’extradició, segons el Conveni europeu d’extradició. Però al mateix temps és un ciutadà suec fet que dificultarà les coses a Erdogan, però ja ha aconseguit el seu objectiu principal gràcies a la col·laboració espanyola que és perseguir i castigar els seus opositors.

La decisió l’haurà de prendre l’Audiència Nacional, però l’última paraula la té el Gobierno espanyol, sempre servil amb Turquia i propera en tantes coses a la nova república otomana d’Erdogan.