Es constitueix a Blanes Esquerres per la Independència

Diferents espais polítics i socials, així com persones a títol individual, han impulsat a Blanes un nucli de la plataforma Esquerres per la Independència. Una plataforma unitària que té com a objectiu posar en marxa una campanya pel Sí al referèndum d'autodeterminació al que el poble de Catalunya està cridat a participar el proper 1 d'octubre. Amb la voluntat d'abordar el dret d'autodeterminació des d'una perspectiva de classe i feminista, Esquerres per la Independència ha programat un seguit de xerrades i actes informatius a diferents barris de Blanes. A partir de la segona quinzena d'agost es celebraran a Ca l'Aguidó, la Plantera, Quatre Vents, Mas Enlaire, la Pedrera i Mas Borinot taules informatives. El dia 8 de setembre està previst fer un gran acte central a la plaça dels Països Catalans amb representants dels diferents espais polítics i socials que conformen Esquerres per la Independència.

Els drets socials i laborals, la sobirania energètica i econòmica i la construcció d'una república sense corrupció plenament democràtica i justa socialment seran alguns dels eixos al voltant dels quals treballarà aquest nou espai unitari.

Aquesta iniciativa sorgeix arran del procés de qüestionament democràtic i la recerca d’alternatives endegat pel poble a Catalunya els darrers anys, que comporta elements substancials de ruptura amb el règim sorgit de la transició i obre el camí a una República Catalana Independent que desenvolupi a bastament una democràcia de profund contingut de canvi i transformació del model econòmic, polític, cultural i social.

Des d'Esquerres per la Independència es fa una crida a tots aquells sectors i persones a títol individual que vulguin sumar esforços per construir un país amb una societat que garanteixi un sistema educatiu i de sanitat pública de qualitat, el dret a l'habitatge digne, a les pensions públiques, a un treball digne i una renda garantida per les persones en risc d'exclusió social.