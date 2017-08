RIF

El Rif enterra a l'activista assassinat i torna a mobilitzar-se malgrat la repressió policia

Dimecres passat va ser enterrat Imad Attabi, el jove marroquí ferit durant la repressió policial de l'última gran manifestació a Alhucemes i en coma des de llavors. La tensió a la regió va tornar a augmentar després d'un multitudinari funeral vigilat per un enorme desplegament policial. El moviment Al Hirak flama a una nova marxa per a aquest divendres

La regió marroquina del Rif manté el pols de les protestes contra el Govern que van començar el passat octubre. I tot apunta al fet que la mobilització va a augmentar després que la repressió policial contra el moviment Al Hirak ─convocant de les protestes─ s'hagi cobrat la seva primera víctima mortal.

Milers de persones van acompanyar el fèretre d'Imad Attabi, un jove rifeño de 24 anys que romania en coma, en estat de mort cerebral, des del passat 20 de juliol, quan va ser ferit de gravetat en el cap durant les càrregues policials contra els manifestants en aquesta mateixa ciutat. Aquella manifestació, expressament prohibida pel règim alauí, es va saldar a més amb altres quatre ferits i 33 detinguts durant i després de la protesta, segons l'Associació Marroquina de Drets Humans (AMDH), considerada la més gran del país. 14 dels detinguts ja han estat jutjats i condemnats a penes d'entre tres mesos i un any de presó.

Després de setmanes de total apagada informativa per part de les autoritats sobre l'estat de salut del jove, el règim de Mohamed VI va confirmar la seva mort el dimarts. El seu cadàver va ser traslladat a Alhucemes des de l'Hospital Militar de Rabat, on va ser portat la nit en què va resultar ferit.

La família del que ja és conegut com el primer màrtir del moviment Al Hirak va accedir al fet que fos enterrat, encara que inicialment exigia una autòpsia independent que confirmés la causa de la mort. La versió oficial afirmava que Attabi va ser ferit per l'impacte d'una pedra durant la manifestació, encara que el Govern marroqui diu ara que iniciarà una recerca sobre la mort. Pel que sembla, segons testimonis i els propis activistes, un pot de gas lacrimogen disparat per la Policia va impactar directament en el cap del jove i un tros de metralla se li va quedar allotjat dins del cervell. El moviment parla de “assassinat” i ha anunciat que emprendrà accions legals davant la justícia internacional perquè “es depurin responsabilitats i paguin els assassins”.