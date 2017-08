Referèndum

El Govern català fa arribar la Llei del referèndum a les cancelleries de diversos estats

El Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors ha fet arribar la Llei del referèndum a les cancelleries de diversos estats del món. La llei va ser registrada per Junts pel Sí i la CUP aquest dilluns al Parlament de la CAC.

Es tracta d'un nou pas en la internacionalització de les reivindicacions catalanes. Per això s'ha enviat el text de la norma en anglès, acompanyat d’un nou memoràndum per explicar que la norma vol crear un marc legal perquè el poble català pugui accedir al dret a decidir.

El document, segons descriu ElPuntavui, argumenta que "la llei parteix de tres realitats: la voluntat de trobar una solució política al conflicte amb el govern espanyol, la necessitat de donar resposta a la demanda expressada pels catalans a les urnes i l’existència d’un marc legal internacional “que fa possible la convocatòria d’un referèndum sobre la independència, així com la creació d’un nou estat a Europa”."

Al text, El Departament d'Exteriors recorda que a Catalunya existeix una disminució de l'autonomia a causa de la "recentralització" i d'una interpretació "molt restrictiva" de la Constitució espanyola.

El contingut del text també conté una explicació sobre la la Llei del referèndum, que esdevé una resposta "democràtica" a la sentència el Tribunal Constitucional espanyol (TC) que truncava l'Estatut de la CAC, fet que va suposar la "ruptura del pacte constitucional del 1978." En aquest sentit, es presenta l'opció del referèndum de l'1 d'octubre com una sortida a la negativa del govern espanyol i de l'Estat a negociar una solució política a les reivindiacions catalanes.

En aquest sentit, s'hi explica que està previst aprovar la norma "a principis de setembre" i que un cop aprovada la llei es portaran a terme un seguit de mecanismes equiparats internacionalment per a processos electorals, com ara les llistes electorals, els espais de votació, l'autoritat electoral, etc.