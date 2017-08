Medi mabient

El GOB demana a la fiscalia l'obertura d'una investigació per l'abocament d'escòries al port de Palma

El GOB ha registrat a Fiscalia un escrit requerint l'obertura d'un expedient d'investigació a fi de clarificar els fets denunciats.

El tema de les escòries provinents del procés d'incineració per a la realització de les obres d'ampliació del Moll de Ponent per part de l'APB, continua preocupant a la societat i a les entitats ecologistes.

El mes de juny el GOB demanava la paralització dels abocaments i la retirada del material abocat i de llavors ençà, hem estat en contacte amb les administracions ambientals responsables, però a dia d'avui no tenim cap resposta que ens tranquil·litzi, ni en relació als possibles efectes del material ja abocat (que podria ser potencialment considerat com un delicte ecològic per la presència de plàstics que s'aboquen a la mar i sobretot la possible presència de metalls pesats), ni en relació a que no s'acabi reprenent la utilització de les escòries abocant el material directament a la mar sense cap tipus de procediment ni garantia des del punt de vista d'avaluació de l'impacte ambiental.

De moment, l'abocament s'ha paralitzat però no tenen constància que s'hagin realitzat analítiques ni s'hagin pres mostres del material ja abocat i això és el més preocupant. Per altra banda, s'ha posat en evidència el fet que aquest projecte, amb totes les implicacions ambientals greus que té, no hagi passat cap tipus d'avaluació d'impacte ambiental contravenint el dret comunitari, concretament per la Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny, sobre avaluació de les repercussions de determinats plans i programes en el medi ambient, i per la Directiva 2011/92/UE, de 13 de desembre, d’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient.