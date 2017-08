El dret de retorn i la necessitat d’empoderament econòmic de les dones (9)

Després d’un espectacular esmorzar a Aida Camp ens dirigim en taxi cap a la primera cita del dia. No volem fer tard i no seria la primera vegada que ens perdem entre llargs carrers sense numeració. Avui, però, arribem massa d’hora. Esperem uns minuts per cortesia i truquem al timbre del Badil – Resource Center for Palestinan Residence and Refugee Rights. Respirem alleujades; la noia que ens rep parla castellà. Segur que així no ens perdem cap detall de les seves explicacions.

Aquesta organització, fundada arran dels acords d’Oslo, es dedica a la defensa dels drets de la població palestina refugiada i desplaçada internament.

Per al moviment sionista la construcció d’un estat jueu ha requerit l’expulsió de la població autòctona del territori, és a dir, la població palestina. Entre les onades d’expulsió més dramàtiques i reconegudes destaquen la Nakba (el “Desastre”) el 1948 i la Naksa (el “Retrocés”) el 1967. Tanmateix, el desplaçament forçat de palestines ha estat, en realitat, una constant des del Mandat britànic fins a dia d’avui. El que convé assenyalar és que des de 1967 Israel ha canviat la seva estratègia d’expulsió, aplicant el que s’anomenen “polítiques de transferència silenciosa”. Aquest terme, que accentua el seu caràcter subtil i aparentment invisibles, dóna nom a diverses polítiques que afecten la realitat de les palestines a Jerusalem Est, Cisjordània, Gaza i les residents a Israel, generant l’expulsió d’un baix nombre però continuat de palestines, cosa que és difícil de documentar. Entre aquestes polítiques hi trobem la revocació del permís de residència, l’establiment de règims de permís, la confiscació de terres i la denegació del seu ús, una planificació del territori discriminatòria, la segregació i el racisme institucionalitzats, la restricció de l’accés als recursos naturals i als serveis, la denegació del dret de retorn i la repressió de la resistència. En aquestes polítiques també hi contribueixen les accions d’organitzacions no estatals però que comptem amb el suport implícit del govern, com l’organització sionista mundial.

Tot seguit, ens dirigim a la seu del Psicosocial Counseling Center for Women. Aquesta organització, es centra en el suport psicològic i social, principalment, a dones que han patit diferents tipus de violència. Per una banda, ens han parlat de la “violència política”, aquella que pateixen les dones que han sigut empresonades i/o tenen familiars a la presó. Tot i que actualment a nivell social hi ha acceptació en la participació de les dones en la resistència i la repressió que pateixen, és habitual que necessitin assistència psicològica per reintegrar-se a la societat després de sortir de la presó. Per altra banda, en el camp comunitari, trobem la “violència social”. Com a exemple d’aquesta, ens han explicat que les dones divorciades sofreixen l’estigma de la societat i passen d’estar tutelades pel marit a estar-ho pel conjunt de la família. S’augmenten així els nombre d’elements de pressió que intervenen en la seva vida. A més, intentem treballar amb homes que han patit repressió així com amb infants. Els homes, ens conten, mostren més reticències principalment per la barrera a parlar de les seves emocions i mostrar la vulnerabilitat que també els afecta.

Per tractar les violències que afecten les dones, l’organització treballa amb especial interès l’empoderamet econòmic. Consideren que la pobresa és un dels factors de risc principals. És per això que a banda de l’assessorament legal i l’assistència en la integració comunitària, intenten motivar les dones perquè siguin capaces de tirar endavant projectes que els generin un benefici econòmic. Entenen que l’autosuficiència econòmica és la garant de poder decidir sobre les seves pròpies vides. L’ocupació, com ja ens han explicat en altres reunions, ha fet de motor les darreres dècades per augmentar el fonamentalisme religiós en un país divers però secular abans d’aquesta. Açò ha suposat un retrocés clar en els diferents àmbits de la vida de les dones, essent l’econòmic fonamental pel paper determinant en la seva independència.

Abraçades feministes!!

Brigada Dones i Salut a Palestina