Debat a la Vila de Gràcia sobre la fase final del Procès

La moderadora Magda Gregori ha dividit la tertúlia en tres eixos. D’entrada ha demanat als parlamentaris que valorin la precampanya, que segons qui considera que només crida a la mobilització. En segona ronda ha preguntat per les garanties que semblen ser la clau de volta que exigeixen des de Catalunya Sí Que Es Pot per participar l’1-O. I en tercera ronda ha demanat resposta a les veus que exigeixen fixar un percentatge mínim de participació al referèndum.

Sergi Sabrià ha reconegut que ERC fa molts dies que ha iniciat la campanya, combinant la crida a la participicació amb la campanya pel sí. Ha reiterat que la campanya serà com les de sempre, assumint, pero, que hi ha l’estat que juga en contra. Ha aprofitat per agrair a Jaume Moya (En Comú Podem) que afirmi que ells hi seran, tot i reconèixer que -com els Comuns- ERC també voldria poder disposar de més garanties per part de l’estat espanyol. Però alhora li ha retret que companys seus de Catalunya Sí Que Es Pot no estiguin aprofitant l’oportunitat de participar en el procés constituent d’una república feta des de baix, que només farà possible el referèndum de l’1-O. Igualment ha fet notar la incongruència dels Comuns de demanar permís a l’estat quan simultàniament accepten que Catalunya és un nació amb dret a autodeterminar-se.

Anna Figueras ha excusat l’assistència del conseller Jordi Turull, que és qui inicialment havia de venir a la tertúlia, però que les noves responsabilitats al Govern li ho han impedit. Ha afirmat que el PDeCAT també fa una doble campanya, tant pel sí com per demanar la màxima participació, i ha reconegut que la de l’11-S ha de ser la gran mobilització que animi la gent a participar massivament al referèndum. Pel que fa a les garanties ha afirmat que la nova llei n’és plena de garanties democràtiques. I ha aprofitat per preguntar a Jaume Moya si l’Ajuntament de Barcelona permetrà votar en els col·legis habituals. De fixar llindars mínims de participació no n’és partidaria, i ha confirmat que l’endemà del referèndum s’acceptarà i s’aplicarà el resultat, com passa arreu del món en qualsevol votació.

Assumpció Laïlla ha reconegut que el que no volen fer des de Demòcrates és obligar la gent a anar a votar, que votar sempre és una opció, que té les conseqüències que té, com es va veure fa poc al Brèxit. El referèndum no serà com els de sempre perquè des de l’estat espanyol ens contraprogramen, però ha afegit que “la gran garantia és creure’ns tots plegats que el resultat de l’1-O serà vinculant, i que l’endemà ens posarem en marxa per acatar-ne el resultat”. Sobre les diferències de discurs al sí dels Comuns ha dit que té “un ‘déjà vu’ de Duran i Lleida” quan escolta darrerament els diputats Rabell i Coscubiela, o a vegades fins i tot l’alcaldessa Colau; i ho lamenta molt. Ha acabat demanant al públic aprofitar bé les vacances perquè la feina forta començarà l’endemà de l’1-O.

Jaume Moya ha reiterat diferents vegades que la gent d’En Comú Podem sí que hi seran l’1-O, potser no prenent-se la jornada com un referèndum amb garanties, perquè ara mateix l’estat no el permet com a tal, però mantenint-se amatents per veure què diran les noves lleis, especialment la de transitorietat. Ha repetit que ells sempre han estat darrere l’opció del referèndum, i que celebra que Junts pel Sí I la CUP s’hagin fet seu el referèndum. Però que no poden donar suport a textos que se’ls hi han amagat ‘amb l’excusa de la brigada Aranzadi’; que necessiten saber què passarà amb els mitjans de comunicació, amb els funcinaris, i - tot i reconèixer que no pot parlar en nom seu- creu que aquestes respostes són les que també demanen des de l’Ajuntament de Barcelona. Ha acabat recordant que molts Comuns venen dels moviments de les consultes del 2011, i del multireferèndum del 2014 “quan l’aleshores conseller Espadaler va aprofitar per obrir fitxes policials a molts activistes que només posaven urnes de cartró”.

Gabriela Serra ha començat felicitant la gent de Gràcia pels 200 anys de Festa Major. Responent els qui diuen que l’independentisme vol imposar un referèndum ha dit que efectivament “volem imposar que es tingui en compte l’opinió del poble”. Que des que en Macià va proclamar la República Catalana el 1931 no hi ha hagut cap altra ruptura amb l’estat espanyol, i per tant aquesta garantia i legalitats hauran de ser les nostres -ha reblat-. Als Comuns els hi ha retret que han tingut l’oportunitat de formar part de comissions i ponències i o n’han marxat quan no prosperaven les seves propostes o no han volgut ni entrar-hi. Però ha mantingut la mà oberta afirmant que no es tracta de vèncer sinó de convèncer, i creu que dins CatSíQueEsPot hi ha moviments. Pel que fa a prefixar una participació mínima no n’és gens partidària, coincidint amb el que recomana la Comissió de Venècia.

La moderadora Marga Gregori ha acabat citant Vicent Andrés i Estellés: “després del teu silenci estricte, camines decididament”.