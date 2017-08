Darreres trobades a Ramallah (7)

L’últim dia de reunions a Ramallah coneixem dues organitzacions: la UPWC i l’Al Haq. Seguim enriquint-nos amb les seves estratègies de lluita i les seves capacitats de resistència contra l’ocupació sionista.

Comencem el dia reunint-nos amb el Union of Palestine Women’s Committees (UPWC). Dues de les membres ens reben a la porta. Ens expliquen en primer lloc que la Khitam Saafin, directora de l’organització, va ser arrestada la segona setmana de juliol i encara segueix empresonada. Els mostrem tot el nostre suport i iniciem la reunió.

L’organització es va fundar al 1980 amb l’objectiu principal d’empoderar les dones palestines en tots els nivells – en els seus drets, en la presa de decisions en l’àmbit polític, en l’empoderament econòmic i també en l’àmbit familiar – i contribuir a la lluita nacional palestina contra l’ocupació il·legal militar israeliana dels territoris palestins.

A la reunió fem un breu repàs a l’evolució del moviment de les dones des de la primera Intifada fins l’actualitat. Ens parlen de la importància històrica del paper de les dones, participant de la resistència no violenta d’una manera activa i organitzada en la 1a Intifada. Una vegada es van establir els Acords d’Oslo, ens expliquen, es van marginalitzar les dones en les organitzacions i institucions, i les seves reivindicacions van quedar relegades a un segon pla. A partir de llavors es va donar el que es coneix com un procés d’oenegització del moviment de dones, cosa que va comportar un debilitament de la presència i força de les organitzacions de base. Pel que fa a la UPWC insisteixen en la necessitat d’enfortir els comitès locals de dones, cosa que és fonamental per augmentar la força de la resistència a l’ocupació a Palestina.

Tal com relaten, l’ocupació és el principal obstacle per a la consecució de drets polítics i socials per a les dones. Per altra banda, ens expliquen que des del fonamentalisme religiós islàmic, adoptat per organitzacions com Hamàs, s’han imposat mesures que suposen un retrocés en els drets i, concretament, en la participació política i social de les dones.

Cartell de UPWC reivindicant la participació de les dones als òrgans de decisió del moviment d’alliberament nacional palestí

En acabar la trobada amb aquestes dues dones tan encoratjadores, hem anat a fer un tomb per la ciutat vella i hem dinat a un restaurant. El nostre pressupost és reduït, i ens encanten l’hummus i el falafel, però ja necessitàvem un dia d’asseure’ns a una taula i menjar quelcom que no estigués fet amb cigrons!

A les 15 h ens espera el Tahseen a la seu d’Al Haq amb uns talls de pastís, aigua i cafè. La reunió amb ell ens resulta en general d’allò més interessant, i ens serveix a totes per resoldre’ns molts dubtes que teníem sobre el paper dels diversos grups polítics des dels acords d’Oslo.

A Al Haq duen a terme una tasca d’investigació i documentació de violacions de drets humans que es realitzen sobre la població palestina (empresonaments, demolicions, etc.) per tal d’obtenir-ne números i poder elaborar una millor estratègia de defensa. A més, disposen d’un equip multidisciplinar de periodistes i juristes, i ofereixen serveis legals per a les persones palestines encausades per raons polítiques per part de l’Autoritat Nacional Palestina (ANP).

Abans també defensaven a persones encausades i preses polítiques per part de l’estat d’Israel, però en vista que era tot envà perquè a l’estat jueu s’utilitzaven les lleis com volien i sense fer-ne cas molts cops, van decidir deixar de dedicar esforços a quelcom a què no trobaven solució.

Ens explica que degut al fet que Palestina entri a formar part de les Nacions Unides al 2012 com a país observador, accedeix al 2014 a la Cort Penal Internacional (CPI). En aquest espai ara hi poden denunciar tots els crims de guerra, que inclouen els de l’ocupació, succeïts des del 13 de juliol de 2014 fins a l’actualitat. Per aquest motiu, ara dur-hi casos també forma part de les seves línies d’acció. I els resultats de les resolucions són favorables, però saben que sense la col·laboració de la comunitat internacional, cap sentència és prou forta per aturar l’estat sionista.

Seguim!!

Brigada Dones i Salut a Palestina