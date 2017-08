Referèndum

La CUP-CC valora positivament l’article titulat “Mà estesa” que el diputat de Podem Joan Giner

La CUP-CC ha valora positivament l’article titulat “ Mà estesa ” que el diputat de Podem Joan Giner ha penjat al seu bloc personal. Sumar forces polítiques per a sostenir l’embat democràtic que ha de permetre fer efectiu el dret a decidir al Principat de Catalunya ha estat, des de l’inici de la legislatura, un dels objectius de la CUP-CC.

Per això, ha proposat al diputat de CSQP que els hi faci arribar la proposta d’esmenes que des del seu grup parlamentari voldrien incorporar a la llei, coneguda per la ciutadania i per tots els grups parlamentaris, per tal de poder treballar, amb el màxim temps possible, un dels debats polítics més importants de tota la legislatura.

La CUP apunta que "Som en un moment d’excepcionalitat democràtica, on el treball conjunt de totes les forces polítiques que aposten per a garantir el dret a l’autodeterminació és un dels pilars imprescindibles per a poder engegar un procés democràtic sense precedents a Catalunya.

A més a més, remarca que "treballarà, fins al darrer moment, per a sumar el màxim d’agents polítics al debat parlamentari així com el major nombre d’entitats, organitzacions i altres agents del teixit polític, institucional i social del Principat".