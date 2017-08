Comentaris a les declaracions d’Eduardo Nogués, director general d’Avanqua sobre aconseguir que els valencians tornen a visitar l’Oceanogràfic

Sr. Nogués, ens pareix, com diu vosté, que no ha de ser gens fàcil il·lusionar els valencians (i suposem que tampoc a les valencianes) perquè revisiten l’Oceanogràfic, un espai empresarial que lliga els seus beneficis a la precarietat vital dels actors principals d’eixa activitat. I no és que el poble valencià siguem especialment sensibles al patiment animal: ahí està l’afecció als bous embolats o amb corda per a demostrar-ho; però és que tenim massa prop l’experiència de l’explotació, la precarietat laboral i vital que s’ha instal·lat entre nosaltres, per a no identificar-la amb la de la vida dels animals que omplin l’Oceanogràfic. I com eixa relació és molt evident i desagradable, és difícil mirar-lo amb simpatia i que aconseguisca que les persones que ho visiten repetisquen l’experiència.

Pel que diu és fonamentalment el visitant ocasional, el turista, el que està de pas i que sovint cerca desconnectar-se de la realitat quotidiana que viu, i entretindre's sense calfar-se molt el cap, el que contribueix a quadrar el balanç econòmic de l'empresa. Ho creiem i pensem que així continuarà sent-ho lamentablement si no es produeixen canvis importants amb la finalitat que persegueixen aquests espais.

Parla vosté de fer coses noves per a aconseguir cridar l’atenció dels valencians i que tornen a visitar-lo: les novetats d’enguany de les meduses, la possible novetat dels cavallets de mar, ... però es veu massa clar que qualsevol cosa que facen és per rendibilitzar el projecte, no hi ha vertadera preocupació o interés pel benestar animal: l’única cosa que actualment donaria sentit i valor a la seua activitat. Es veu massa clar. “Aunque la mona se vista de seda ...”. I la precarietat vital de les persones està massa a flor de pell per a ignorar el vertader objectiu: guanyar diners aprofitant-se d’altres.

Més que intentant sorprendre’ns amb animals exòtics, o contant-nos els cuidadors aspectes de la vida dels lleons marins, l’Oceanogràfic es guanyaria el nostre respecte i simpatia si veièrem una voluntat sincera de caminar cap a convertir-lo en un espai de recuperació i cura d’animals marins; i també podria ocórrer que els beneficis empresarials no foren menors que els que tenen ara.

Deixem d’utilitzar els animals per al nostre entreteniment; són éssers vius amb dret a que els deixem tranquils!

València, País Valencià 26-08-17

Iniciativa Animalista @IA_animalista