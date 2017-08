#notincpor

Clam a Barcelona contra el terror i la hipocresia de la monarquia i el PP

Sota el lema "No tinc por", mig milió de persones van omplir Barcelona en una marxa encapçalada per bombers, sanitaris i policies i la ciutadania que en un primer moment van assistir a les víctimes de l'atemptat. A continuació, hi havia un espai per a les autoritats, encapçalades per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els consellers del seu executiu, a part dels governs autonòmics i representants de les principals institucions i partits polítics de l'Estat espanyol, entre els quals Felipe de Borbó i el Govern del Partit Popular.

A banda del crit unànim del lema de la marxa en mig d'estelades, va ressonar entre la multitud el rebuig a les autoritats que, amb les seves polítiques, han alimentat la guerra amb el comerç i la venda d'armes. Especialment sonora va ser la xiulada que van rebre el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, i Felipe de Borbó, davant els quals es van exhibir cartells com «Mariano: volem pau, no vendre armes» o «Felipe, qui vol la pau, no trafica amb armes».

«hipocresia dels homes de la guerra»

La repulsa a la «hipocresia dels homes de la guerra», com així van denunciar en un manifest 170 entitats, es va plasmar amb una concentració paral·lela dues hores abans de la marxa, a la qual van assistir tres milers de persones que, a partir de l'etiqueta #AnemDeBlau, es van vestir de blau per marcar perfil propi durant el recorregut de la manifestació.

En alguns trams de la marxa, membres d'aquests col·lectius van exhibir una gran pancarta amb el lema «vostres polítiques, les nostres morts», on es denunciava les tràgiques conseqüències que va comportar la participació de l'Estat espanyol en la invasió de l'Iraq l'any 2003 o els negocis que, segons el propi Ministeri d'Economia, s'han subscrit des de llavors amb les dictadures del Golf Pèrsic.

Cambrils i Ripoll

La manifestació venia precedida per la de divendres al vespre a Cambrils, sota el lema “Tots som Cambrils”, per homenatjar a la dona que allí va ser assassinada. La marxa, que va transcórrer des del Passeig de les Palmeres fins a la façana del Club Nàutic, va congregar a més de 15.000 persones. També a Ripoll, d'on eren alguns dels joves que van perpetrar els atemptats, va acollir una emotiva concentració durant la tarda d'ahir, a la qual van assistir uns 3.000 de veïns.