Cara a cara davant del mur de la injustícia (11)

Seguim a Aida Camp. Tot i el temps que ja portem a Palestina, tot i haver-nos sentit acollides a tot arreu, res és com Aida. El sentim nostre. El vivim amb la seva gent. El viuen amb nosaltres, mentre, entre somriures i tasses de te, ens expliquen com mai no es cansen de lluitar per viure una vida digna.

Al matí hem estat amb les dones de Noor, un grup de dones amb criatures amb diversitat funcional organitzades per tal de proporcionar-los tot allò que l’ocupació els treu. Les condicions per a aquestes famílies esdevenen especialment dures fruit de la impossibilitat de construir res que l’ocupació no vagi a destruir-los. Tot i així, van començar amb projectes d’autogestió per aconseguir bolquers i ara tenen un centre on els infants fan classes, sessions de fisioteràpia, i tot tipus d’activitats diferents. Després d’estar jugant una bona estona amb les criatures i veient com treballava la fisioterapeuta amb un cas especialment difícil, ens hem dirigit cap a Beit Sahour, un poble que toca Betlem per la part est.

Allà, a una petita cafeteria, ens esperava el nostre guia, un jove palestí, tranquil, i amb cara simpàtica, amb el qual compartiríem les properes 6 hores. Hem començat el tour amb una introducció a la situació contextual i social sota la mateixa lògica que ha anat marcant la resta d’explicacions de les organitzacions: la importància d’entendre de forma transversal el paper que juga l’ocupació sinonista.

I tornem a ser-hi. Tot i el temps que portem aquí i totes les organitzacions visitades, encara ens costa acceptar tot el que veiem. Ens costa racionalitzar – segurament perquè la barbàrie no sigui racionalitzable. Ens costa d’assumir com això passa, a dia d’avui, al nostre món, i aquest, dia rere dia, gira l’esquena. I avui el Yaha, amb la paciència i la claredat de qui sap que ha d’explicar la més surrealista de les situacions, ens ha ajudat a processar-ho tot una mica més. Amb les seves paraules, amb les històries de la seva gent. Forçant-nos a obrir els ulls davant un mur que ens impedeix veure la injustícia real, un mur no només erigit per l’estat d’Israel sinó construït per l’imperialisme, l’eurocentrisme i l’occidentalitat hegemònica. Això ens permet entendre la importància d’una solidaritat internacional, l’única que ens permetrà tirar a terra aquest mur que no s’ha aixecat amb pedres sinó amb la complicitat de les potències mundials.

“Israel i Palestina són dos noms per una mateixa cosa”, ha començat. Un palestí i un israelià, en ser preguntats pel seu país, dibuixaran el mateix tros de terra. Quin és el problema doncs? Perquè és necessària la creació d’un estat d’Israel? I sobretot, perquè a Palestina?

El moviment sionista, naixent a l’Europa del segle XX amb la idea de garantir un lloc segur als jueus del món, comença a crear un discurs que tracta al poble jueu d’arreu del món més com una ètnia que com un grup religiós més. La seguretat d’aquests només pot aconseguir-se, des del seu punt de vista, amb la creació d’un estat – podent dotar així el moviment de serveis militars. I què és el que necessiten per la creació d’un estat? Ben fàcil, l’estratègia es basa únicament en materialitzar un lema: una terra sense poble per a un poble sense terra.

La terra? Palestina. Aquesta és escollida estratègicament per assegurar-se l’èxit. Un èxit que passa per la utilització de les qüestions religioses com a excusa perfecta. El sionisme no és religiós sinó que utilitza la religió com a eina imperialista -ens repeteixen una i altra vegada.

El poble? Tots els jueus d’arreu del món, que obtenen la nacionalitat israeliana en el moment en què arriben al país i s’identifiquen com a tals. Tornant a utilitzar la religió, el propi estat d’Israel requereix la condició de jueu per ser-ne ciutadà, però no té una clara definició d’aquesta, ni molt menys basada en els valors del judaisme. Aquesta manera tan fàcil d’obtenir la nacionalitat ha facilitat durant anys la immigració, creant així la suposada població de l’estat d’Israel que serà l’excusa perfecta per seguir construint alhora que s’enderroquen cases palestines.

Així doncs, el lema per excel·lència no s’estructura al voltant d’una realitat social sinó al voltant d’una voluntat política imperialista. Ni existeix una terra sense poble, ni un poble sense terra. Aquest és doncs l’obstacle que justifica les polítiques d’apartheid dutes a terme per l’estat d’Israel i que oprimeixen desmesuradament la població autòctona forçant aquesta a marxar i abandonar les seves cases.

Ara bé, com es possible el manteniment d’un sistema durant tant de temps sense que aquest es col·lapsi? Malauradament la resposta passa per la discriminació de les palestines a partir de quatre sistemes diferenciats segons la zona. La diferenciació no és en va sinó que té un clar objectiu: acabar amb la identitat palestina i el sentiment de poble.

Així doncs, escapant a la llei internacional que considera l’ocupació com un crim de guerra, s’utilitzen les lleis que més convinguin i que prevalien abans a la zona (otomana, egípcia…) per tal de crear el màxim de barreres possibles entre les diferents zones i assegurar-se un èxit basat en el conegut “divideix i venceràs”. Així doncs, veiem diferències de tracte entre les palestines que viuen a Israel, les que viuen a Jerusalem, a Cisjordània o a Gaza. Així, es tergiversen lleis de fa molts anys, totalment descontextualitzades, que permeten silenciosament i “sota la legalitat”, anar expropiant terres a les palestines, restringir-los l’accés a aquestes, als recursos, limitar la llibertat de moviment i, amb tot, negar la identitat i el dret a viure una vida digna.

Acabem el tour amb tota una barreja de sensacions, entre les quals prenen força la impotència i la responsabilitat. La impotència de sentir-nos testimonis ocasionals del mur permanent de la injustícia. La responsabilitat de continuar lluitant contra el capitalisme i l’imperialisme per construir, com deia Rosa Luxemburg, “un món on siguem socialment iguals, humanament diferents i totalment lliures”.

Abraçades internacionalistes!!

Brigada Dones i Salut a Palestina