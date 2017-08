Turisme massiu

Cadena humana a la platja de la Barceloneta contra el pisos turístics

Centenars de veïns i veïnes de la Barceloneta amb samarretes grogues, on es podia llegir "La Barceloneta no es ven" han format una cadena humana a la platja sota el "Cap més estiu com aquest".

La mobilització estava convocada per la Plataforma en Defensa de la Barceloneta, que ja porta tres anys alçant la veu contra la massificació turística. Ara afirma que la situació s'ha agreujat i reclamen amb urgència solucions.