Nova Cançó

Anul·lat el concert de Maria del Mar Bonet a Sueca

L'Ajuntament de Sueca lamenta comunicar l’anul·lació del concert de Maria del Mar Bonet, 50 anys d’escenaris que s'havia previst per a demà, dijous 31 d'agost, a la Plaça de l’Ajuntament de Sueca a les 23:00 hores, dins de la programació de Fira i Festes 2017. L'actuació s'anul·la per motius aliens al consistori suecà, l’artista pateix un problema greu d’afonia, concretament laringitis inflamatòria, que li impedeix participar a l'espectacle programat a la capital riberenca, per prescripció mèdica.

La cantautora mallorquina, qui lamenta que s'haja tingut que suspendre la seua visita a Sueca per problemes de salut, ha fet arribar al consistori el seu desig de tornar prompte a la localitat, en dates properes.

Des del consistori suecà s'aprofita l'avinentesa d'este comunicat per desitjar una prompta recuperació a l'artista. L'imprevist ha portat a la Regidoria de Festes a programar a contrarellotge un nou espectacle en substitució de l'actuació de Maria del Mar Bonet. En el breu període de temps del que s'ha disposat, el consistori ha treballat per tal d'aconseguir una proposta similar, igual d'atractiva per al públic de Sueca, de la mà de Quico Pi de la Serra, un artista històric de la Nova Cançó i gran amic de Maria del Mar Bonet, que estarà acompanyat en el cartell per Mireia Vives i Borja Penalba, formació valenciana que presentarà a Sueca el seu darrer treball discogràfic conjunt, Línies en el cel elèctric. Amb la nova proposta, el consistori ha buscat oferir una alternativa lligada a la inicial, així cal remarcar que Pi de la Serra està girant també amb un espectacle amb ella i Borja Penalba, qui és el seu músic d'acompanyament.

El recital tindrà lloc a la mateixa hora i al mateix escenari, este dijous 31 d'agost, a les 23:00 hores, a la Plaça de l'Ajuntament de Sueca.