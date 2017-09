Amb serenitat: recordem la cal viva

M’he resistit tant com he pogut a les diverses teories conspiratòries que han vingut arribant aquests dies, però finalment em rendeixo. “És més gros del que sembla”, m’ha dit una persona que forma part dels cossos de seguretat del país. Me la crec, aquesta persona. I no li he preguntat res més, perquè sé que no pot dir res, si és que hi ha alguna cosa.

L’editorial de Vicent Partal, i l’article de caire “històric” d’unes hores abans de Geopolítica.cat, confirmen que sí, que pot ser més gros del que sembla. Senzillament perquè són gent seriosa que no diu segons què sense mesurar curosament l’abast de les paraules.

La gent normal, doncs, només podem fer que allò que no ha de ser possible no acabi sent-ho. Hem de fer de mur de contenció del que pot ser –i només potser- més “gros del que sembla”.

A menys de 40 dies del 1-O, doncs, el primer que hem de fer és apuntar-nos ràpidament a la mani de l’11S, si és que encara no ho hem fet, i, si és possible, apuntar-nos com a voluntaris, que n’estan demanant, i molts: senzillament, hem d’aconseguir que no puguin prohibir la manifestació de l’11S per “raons de seguretat”, perquè prohibir-la sigui més arriscat que deixar que es faci. I això només ho podem aconseguir si som milions.

I també, estar atents a qualsevol crida urgent a la mobilització que posi en marxa el WhatsApp de Cridademocracia.cat (si no us heu apuntat encara, ja esteu fent tard, gent).

Finalment, ser conscients que seran els 40 dies més tensos políticament de les nostres vides, on es juguem tot, on molts voldran que cometem errors i on no ens podem permetre de cometre’n cap. Ni una sola frivolitat, ni una sola emprenyamenta, ni un sol dubte, ni una sola frase desafortunada al twitter, res de res de res de res.

I, si dubteu, si penseu que alguns potser fan un gra massa, si creieu que no són possibles segons quines coses, feu com he hagut de fer jo: amb tota la serenitat, recordem la cal viva. La cal viva va existir a l’estat espanyol, i va ser durant la democràcia i sota un govern que es deia d’esquerres.

No és probable. És possible. Aguantem. Només són 40 dies.

La cal viva existeix.

Guanyarem.