1-O

Acte nacional de campanya pel Referèndum de la CUP-CC a Deltebre

Aquest dijous 24 d’agost, s’ha celebrat a Deltebre un acte nacional de campanya de la CUP-CC pel referèndum que ha comptat amb la participació de les diputades Anna Gabriel, Mireia Vehí i la regidora de la CUP Deltebre Dayana Santiago.

L’acte s’ha iniciat amb la construcció d’un SÍ amb caixes que ha representat la construcció des de l’esquerra i de baix a dalt de la república feminista «perquè no volem una república centralitzada i homogeneïtzada i considerem una urgència de primer ordre combatre el patriarcat de forma integral, en cadascuna de les seves expressions i institucions, perquè la nostra lluita no té sentit si no serveix per a construir un poble lliure de dones lliures» ha dit Dayana Santiago. Les caixes estaven il·lustrades amb missatges que sintetitzen la construcció d’una república on es prenga partit per posar la vida al centre de tot, «per un projecte d’alliberament nacional i social on la vida es posi al centre de la política i el feminisme vagi més enllà de l’alliberament de les dones. Que la solidaritat, el suport mutu i la cooperació siguin valors predominants a la nova república.»

Anna Gabriel i Mireia Vehí han centrat el seu discurs a l’entorn de la necessitat que el feminisme ha de ser imprescindible en el moment de l’alliberament nacional. «Ens ataquen per fer-nos mal, però no hem vingut a ser heroïnes, volem fer arribar el nostre reconeixement a les gordes, lletges, putes i mal follades que des d’arreu lluiten per erradicar el capitalisme patriarcal» A les portes d’un referèndum entenem que no n’hi ha prou amb la constitució de la república, cal un procés constituent on no existeixen les situacions de desigualtat.

Les diputades han fet un reconeixement a les dones que van lluitar per la II República i a les lluitadores antifranquistes, ja que sovint la lluita ha passat per davant dels interessos i necessitats de les dones «ara no toca, primer consolidem la república, o guanyem la guerra o lluitem contra el dictador. Després ja parlarem d’avortament lliure i gratuït...» Sempre hi ha gestes més lloables que les que afecten la meitat de la població i ara passa igual: primer la independència i després ja veurem. «No es pot construir una república digna si el feminisme no és prioritari.»

En referència al lema de la campanya pel Referèndum de la CUP-CC «Viure vol dir prendre partit», prendre partit vol dir que no hi ha neutralitat possible i que hi ha d’haver un traspàs de recursos a la majoria de la població. «Estem posant les bases perquè les coses comencen a canviar, al marge dels costos electorals que la lluita feminista representa, l’Esquerra Independentista la considera indispensable».

L’acte de campanya, en aquestes dates estiuenques, ha volgut tindre un format més lúdic i alhora reivindicatiu. L’ha tancat la monologuista Patricia Sornosa, que ha dit veritats com a punys amb un humor hardcore que ha fet riure de gust el més d’un centenar de persones assistents. I finalment, les Dj Set del col·lectiu feminista de Deltebre F de Figa han ofert una sessió de Dj en clau feminista, perquè prendre partit també vol dir dret a la felicitat.