Centenari de la mort d'Enric Prat de la Riba

Acte institucional del centenari de la mort d'Enric Prat de la Riba

Enguany es compleixen 100 anys de la mort de Prat de la Riba (Castellterçol, 29 de novembre de 1870 - 1 d'agost de 1917), impulsor i primer president de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1917). Fundador d'institucions cabdals com l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, el 1912, o l’Institut d’Estudis Catalans, entre d'altres, una de les seves obres més destacades és La nacionalitat catalana.

A les 19 hores, el president Puigdemont ha arribat a l’Ajuntament de Castellterçol, on ha estat rebut per l’alcalde, Isaac Burgos i diversos centenars de persones que cridaven 'Independència'. També hi han estat presents els consellers d’Interior, Joaquim Forn; de Cultura, Lluís Puig, i de Justícia, Carles Mundó; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa; el president del Consell Comarcal del Moianès, Dionís Guiteras, i el secretari general de la Presidència, Joaquim Nin, entre d’altres autoritats.

Des del balcó de la Casa de la Vila, el cap de l’Executiu ha presenciat la representació de la tradicional “Dansa de Castellterçol”, a càrrec de l’esbart local, Rosa d’Abril. Seguidament, dins de l’Ajuntament, s'ha dut a terme la inauguració de la nova sala “Prat de la Riba” i de l’obra mural que la presideix, creada per l’artista David Font. Tor seguit el president Puigdmeont ha signat el llibre d’honor.

En acabar, les autoritats s'han desplaçat a peu fins a la plaça Prat de la Riba on s'ha dut a terme l’acte institucional de commemoració del centenari amb intervencions de l’alcalde de Castellterçol, de la presidenta de la Diputació i del president Puigdemont, que han tancat l’acte. Citant el mateix Enric Prat de la Riba, Puigdemont ha afirmat que "no hi ha perill més gran que la immobilitat" i que "a Catalunya l'han volguda morta tantes vegades i ha rebrotat tantes vegades, que en el diccionari del futur hi ha unes ganes enormes de viure".