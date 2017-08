1-O

Acte de partits i entitats per la independència perquè el sí triomfi l'1-O

L’ANC va presentar ahir els trets principals de la campanya unitària pel Sí a la independència en el referèndum de l’1 d’octubre. Es tracta de la campanya unitària que arrencarà el 15 de setembre i portarà a terme tres grans actes fins al dia del referèndum de l'1 d'octubre.

A l’acte que es va portar a terme a la plaça del Rei del Barcelona eren presents els representants de tots els partits independentistes amb representació al parlament de la CAC (ERC, CUP, PDECat i Demòcrates), així com els representants de les entitats sobiranistes com l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), Òmnium Cultural, la Plataforma per la Llengua, Drets, el Cercle Català de Negocis i Súmate.

Aquesta campanya untària comptarà amb una pàgina web, www.webdelsi.cat, que informarà sobre tots els actes a favor del Sï que es facin fins al dia del referèndum.

El diari Ara.cat assenyala que, a diferència del 2014, quan les entitats l’ANC i Òmnium van impulsar la campanya unitària Ara és l’hora mesos abans del 9-N, en aquesta ocasió les dues grans entitats desplegaran la campanya per separat: l’Assemblea portarà a terme la Campanya pel sí, mentre que Òmnium ho fa amb la Crida per la democràcia.