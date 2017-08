Per la ruptura

Acte d'Esquerres per la Independència a Pineda

El proper divendres 4 d'agost a les 8 de la tarda, al Pati de Can Comas de Pineda de Mar, la plataforma Esquerres per la Independència hem organitzat un acte de la nostra campanya a favor de la República Catalana dels drets socials.

Aquesta acte, presentat pels exregidors del PSC Lídia Lluís i Francesc Millan, i amb ponents de sensibilitats diverses com Juan Marín (Súmate), Ramon Moreno (exregidor d'ICV), Esperança Almerich (metgessa) i Montserrat Iglesias (activista cultural), pretén la divulgació de dos objectius concrets. Per una banda, la defensa referèndum d’autodeterminació com a eina democràtica i vinculant, perquè la ciutadania doni la seva opinió sobre la relació i encaix de Catalunya amb l’Estat i que aquesta s’executi en relació als resultats. Per l’altra, la defensa del sí a la independència en aquest referèndum, essent la construcció de la nova república, una oportunitat única per aconseguir una sèrie de drets que fins ara ens han estat llevats.