1-O

56 entitats de Vilafranca del Penedès signen el Pacte Local del Referèndum

Divendres passat davant del Palau Baltà de Vilafranca del Penedès és va formalitzar públicament el Pacte Local del Referèndum. L'acte convocat per l'Assemble Nacional Catalana i Òmnium Cultural s'havia d'haver dilluns passat, però va ser ajornat pel dol amb motiu dels atemptats de Barcelona i Cambrils, i en especial per la mort del vilafranquí Pau Pérez. També per aquest motiu la coordinadora de l’ANC a Vilafranca, Ester Güell, va demanar un minut de silenci, que es va fer molt emotiu, segon informa rtvvilafranca.cat

L’acte, que es va fer davant del Palau Baltà a dos quarts de vuit del vespre, s’havia ajornat el dilluns pel dol amb motiu dels atemptats de Barcelona i Cambrils, i en especial per la mort del vilafranquí Pau Pérez. També per aquest motiu la coordinadora de l’ANC a Vilafranca, Ester Güell, va demanar un minut de silenci, que es va fer molt emotiu.

Tot seguit David Miret va llegir el contingut del manifest. Desprès el president d’Òmnium Alt Penedès, Jordi Parellada, va citar els representants de les entitats que van pujar, un a un, per signar el manifest del pacte local.

Per la seva banda la coordinadora de l’ANC a Vilafranca, Ester Güell, es mostrava molt satisfeta per la resposta de la societat civil vilafranquina.

En el text que signaven, s’explica que la consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble català té indubtables arrels històriques i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps.

El pacte posa de manifest que “la voluntat d’expressió dels catalans i les catalanes mitjançant un referèndum és majoritària i transversal, alhora que congruent amb la determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions d’una societat organitzada a favor del dret a decidir”.

Per tot això, des de Vilafranca, les entitats signants manifesten la convicció que el Referèndum és una eina inclusiva i participativa que permetrà la lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.