Diada

28 anys de "Festes de la Terra" a Formentera

La flama de les Festes de la Terra de Formentera es mantindrà encesa un any més, tot i que la Comissió de Festes de Santa Maria havia comunicat recentment que aquest any no organitzaria les festes per manca de disponibilitat de la majoria del membres de l'agrupació.

En fer pública aquesta decisió, moltes persones ens han transmès mostres de suport, han donat ànims a la Comissió per seguir endavant i, com no, també els han fet arribar la preocupació pel fet que aquesta aturada pogués suposar un punt i final d'una ja llarga trajectòria d'aquesta festa compromesa i reivindicativa.

Fa pocs dies, un grup de persones de l'entorn de Santa Maria, antics membres i amics de les festes es van adreçar als impulsors, tot oferint-se a participar activament per suplir les mancances d’organització que tenim en aquests moments, amb la finalitat que la flama de les Festes de la Terra de Formentera es mantingui encesa un any més.

És per això que aquest grup de companys i companyes, conjuntament amb la Comissió, han decidit organitzar de forma excepcional, a contrarellotge i gairebé a l'últim minut, "unes festes de cartell modest, però pensam que atractiu i engrescador, que permetrà a totes les persones que estimam aquesta festa trobar-nos un any més a la plaça".

Programa