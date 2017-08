#notincpor

"Només es pot combatre el fanatisme que ha emergit en aquests fets amb un nou model de societat"

Drassanes per la República Catalana

Afirma Drassanes per la República Catalana en la seva declaració d'agost, sota el títol "Per la fi del fanatisme i la manipulació. La República dels iguals".

Declaració, redactada sota l'horitzó dels atemptats de Barcelona i Cambrils que han trasbalsats la societat catalana, com exposa en el seu inici "Trasbalsats pels recents atemptats a Catalunya ens veiem empesos a aportar la nostra valoració amb la intenció d’ajudar en aquesta tasca dolorosa i pacient que ens ha de portar a aconseguir la posició més justa i adequada. Perquè hem d’afrontar de cara una situació adversa ben punyent que no podem defugir".

També crida a manifestar-ser avui per manifestar "el nostre rebuig al feixisme (tant l’islamista com l’antiislàmic) i per donar suport a la Independència i a la República dels iguals, ens sumem a la convocació de la manifestació que tindrà lloc aquest dissabte, dia 26 d’agost al Passeig de Gràcia de Barcelona".