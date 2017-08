"El tiempo vuela, nos vamos volviendo viejos..." Cantava Mercedes Sosa i es repetia en el meu interior

Serà això que de vegades em fa sentir immediatista, això és una desviació petit burgesa, sí, però...no.

Llegint a la Blanca Serra, em dic que podria ser pel la similitud de l'edat, però... no.

Registro, sondejo, segueixo amb màxima dedicació la situació catalana, i torno a conclusions semblants i coincidents. Pot ser no l'havia llegit abans, però mai oficialment ningú no havia reconegut que si per la dèria d'un sector infantil, s’havia deixar córrer i organitzar-se al govern espanyol tot aquell temps sense govern que hagués estat un encert d'actuació adaptada a l'anàlisi concreta de fets i realitats concretes.

Després d'haver deixat amb un sacrifici que algun dia es dirà històric, per tal de salvar la situació, van renunciar companys d'absoluta confiança i reconeixement arreu, van entrar amb acords mai ben explicats però mantenint una cara visible per sobre les dels altres que teòricament estan al mateix nivell, però es va presentar, per part nostra un nou obstacle amb els pressupostos que no haurien d'haver arribat mai a poder aplicar-s'hi.

Posteriorment per si no havia quedat clar que hi havien posicions individualistes i foco-centristes, es van deixar córrer copes menstruals i comunes hippies que no pas van identificar a qui ho va dir, sinó que es va assumir pel conjunt de la candidatura (???)

D'aquest tema acabaven de passar Reis. Parlant-ho amb dones feministes, donaven certa comprensió amb cares de fàstic. Peró em retreien perquè jo n'era una d'elles.

No puc aprofundir en delimitar responsabilitats, si ho diu és que en som responsables de que ho pugui fer en l'àmbit que ho fa.

Pot ser el fred que passo aquí lluny de la participació activa i dels intents militants que l'edat em permet, o pot ser en l'àmbit equivocat a Catalunya, no estic per a pujar escales i penjar cartells als fanals amb quatre joves a baix fent-la petar perquè jo pensi que la tasca s'ha de fer a un ritme i no al dels joves... Al cap i a la fi no sé si arribo a aportar quelcom.

El cas és que amb el nivell màxim de coincidències, no aconsegueixo comprendre que amb la qualitat i transparència i la claredat de les conclusions, no hi hagi major transcendència i complicitat amb el conjunt. Ara que hem arribat fins aquí, amb conseqüència i compromís demostrable davant el sector independentista de la dreta, que no li deixa més alternativa que continuar o trair. Ara que hi ha formacions, reclamades per mí fa temps, no es pugui, sense canviar rols ni dobles participacions, posar blanc sobre blanc les propostes clares com a organització i no només com a opinions individuals del que es creu, es pensa i s'ha conclòs que és el pas que s'ha de donar.

Pot ser la meva edat ,el resultat de la meva formació que pot ser deficient, i aquí em desmarco de la Blanca Serra Puig, la situació concreta de la meva participació em capacita per a poder tenir la total comprensió que cal dels perquès.

Però no m'ho puc guardar. Ser previsor és imperiós davant o pel darrere d'estar entusiasmat que és subjectiu.

Tinc la convicció que farem esclatar les urnes amb paperetes del SÍ, per tant que crec que tenim la responsabilitat d’arribar a tenir la capacitat, no les eines i aparells, sinó la capacitat per a que el poble i els treballadors davant l'atenta mirada dels pusil·lànimes com els de CSQP i els comuns, estigui en condicions de defensar el triomf com cal.

Els pusil·lànimes, segons els resultats assolits faran el "Mas" i pretendran penjar-se les banderes dels baluards conquerits.

1 d'agost de 2017

Guillem Vendrell Jofre