Hi ha mil motius per votar que no al referèndum de l'1 d'octubre, no en tinc cap dubte. Potser creus que no val la pena dividir Espanya perquè caminant plegats arribarem més lluny. Potser és per la llengua, la teva i la dels teus pares, que la sents de tot cor discriminada a Catalunya i estàs convençut que si ens independitzem de ben segur que llavors estarà tocada de mort.

Tal vegada és per les peles que no ho vols, perquè els bancs tancarien l'aixeta i cap mercat internacional ens donaria préstecs. Potser el teu temor és que una Catalunya independent acabi en mans dels comunistes de la CUP i la converteixin en la Veneçuela del sud d'Europa. O qui sap, potser és al revés, i resulta que el que no vols és que guanyi la dreta i que acabem convertint-nos en la Suïssa del Mediterrani.

Qui sap si el teu argument és Europa. Una Unió Europea que tendeix a la sobirania compartida entre estats i on no té cap mena de sentit crear noves fronteres. Tal vegada aquest és el problema, perquè tems que una Catalunya independent acabi expulsada del pacte europeu i no en pugui tornar a entrar. Ni mercat únic ni finançament amb projectes comunitaris ni acords de Schengen. Independència? No, gràcies.

Potser la independència t'agradaria però la veus impossible amb els que piloten el procés. Potser votaràs que no per si de cas, per estalviar-te el trasbals que suposaria fer un estat nou, o potser, fins i tot, per por. Temor a jugar-te la pensió, els estalvis de tota la vida i la torreta a l'Empordà. Independència? Uf, quina mandra!

Qui sap si és per la Constitució. Una carta magna que va costar penes i treballs redactar-la i aprovar-la en un moment molt delicat de la nostra història. Per sobre de tot, la Constitució és llei i cal respectar-la. O per la monarquia, una institució que ens representa arreu del món i que paga la pena cuidar-la tant com puguem. Tal vegada la monarquia te la porta fluixa perquè ets republicà i creus que només amb Catalunya podrem destronar els Borbons. Potser sí, és per això, i perquè creus que només amb aquesta terra s'aconseguirà canviar Espanya per fer possible el canvi on per fi hi governin les esquerres. Unes esquerres que com que faran les coses molt diferents, l'independentisme ja no tindrà raó de ser. Ho tenim a tocar, el canvi a Espanya només és qüestió de temps, a poc a poc i bona lletra. Independència? No, per una Espanya federal i fraternal.

Potser és pels segles d'història compartida, pels morts de Cuba, del Marroc i de les Filipines que van vessar sang per fer d'Espanya una gran nació, aquell imperi llegat dels Reis Catòlics on mai no es ponia el sol. Indivisible, gloriosa i eterna Espanya. Independència? Mai, pels segles dels segles.

No obstant potser és tot molt més senzill i no et vols sentir encara més lluny de la família de Màlaga, de Toledo o de Saragossa. O pel futbol, perquè hi perdríem tots veient el Barça jugant contra el Girona, el Lleida i l'Europa. Perquè Espanya és una i no cinquanta-una. Pel DNI, que ho diu ben clar: ESPANYA. O bé senzillament perquè et dóna la gana votar no, que per damunt de tots les coses et sents espanyol i no hi ha res més a afegir.

Jo t'ho compro tot. I tant me fa si ets monàrquic, federalista, constitucionalista, comunista, altermundista o partidari d’abolir les autonomies. Tu tens les teves raons i és per això, perquè no comparteixo ni una sola coma dels teus arguments, de la mateixa manera que tu no vols saber res dels meus motius, que només tenim una manera de resoldre-ho i és votant. Comptem-nos, sumem-nos i escoltem-nos. Però per a poder-ho fer, tu i jo sí que tenim una cosa en comú: reclamar les urnes i combatre amb arguments i si cal, amb fets consumats, aquells que d'esquerra a dreta no ens volen deixar votar. Totes aquelles persones que per covardia o per convicció i sota diferents excuses, ja els estarà bé el que faci el Govern de Rajoy per intentar aturar el referèndum. Queda't a casa o vota en blanc si no ho tens clar, vota no o vota sí, tant me fa. Perquè per damunt de tot, fins i tot per damunt del teu no i per damunt del meu sí, hi ha una cosa que s'anomena democràcia.