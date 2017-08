Violència masclista

Sueca denuncia l'agressió masclista a una família veïna del municipi

Desenes de persones han acudit este migdia a la Plaça de l'Ajuntament de Sueca, convocats pel consistori, a una concentració en mostra de denúncia i rebuig a la violència masclista. El municipi ha condemnat, en este context, el darrer episodi, que es va produir el passat dimarts a Tavernes, en el qual van ser agredides dos dones veïnes de Sueca. L'acte, encapçalat per l'alcaldessa i una representació de la corporació municipal, ha comptat també amb la participació de Juan Peiró, pare i marit de les víctimes.

Alba i la seua mare, Rosa, de 32 i 55 anys respectivament, van resultar ferides de gravetat a mans de José Manuel, l'exmarit de la primera, de 35 anys, qui va sorprendre-les a la casa on estiuegen a Tavernes i va disparar-les amb una escopeta de caça, per després disparar-se ell mateix causant-se la mort. L'agressor va intentar, fins i tot, pujar on estava el seu fill, de només dos anys, amb l'avi per matar-lo. Malgrat tot, l'agressor tenia una ordre d'allunyament de la seua exparella.

Prèviament al minut de silenci, l'alcaldessa, Raquel Tamarit, ha pres la paraula per traslladar, en nom del poble, el seu suport a la família. “Amb este acte de denúncia volem dir-los als agressors que no pensem quedar-nos callats, no pensem quedar-nos quiets. I a les víctimes, volem fer-los notar el nostre ple recolzament. Hui estem ací per dir-los a Alba i Rosa, qui hui ens representen a totes, que estem posant tots els nostres esforços en un sistema que té com a objectiu, primer i últim, la seua protecció” ha manifestat l'alcaldessa.

Tamarit ha recordat alguns dels fonaments d'este sistema en l'entorn més pròxim, en este sentit ha reconegut el treball del Partit Judicial de Sueca, model en la seua tasca a favor de les dones, i s'ha referit també, en este punt, a l'Oficina de la Víctima del Delicte, un servei que ha continuat l'Ajuntament de Sueca en el temps en què l'anterior govern de la Generalitat Valenciana va tancar-la i que recuperarà el govern valencià actual en un temps breu. La màxima autoritat del municipi ha fet menció també al grup Treballant per la Igualtat, constituït en el passat mes de novembre, per tal de coordinar les polítiques locals contra la violència masclista i del qual formen part alcaldes i regidors de polítiques d'Igualtat, tècnics especialitzats, agents judicials i de les Forces i els Cossos de Seguretat de l'Estat.

“El desafiament que planteja el terrorisme masclista és de naturalesa col·lectiva perquè darrere de cada agressió hi ha el repte d'una societat que no ha donat encara amb la manera d'eradicar este fenomen des de l'arrel. Si el problema és col·lectiu, la resposta no pot ser d'altra manera que conjunta. Cal, per tant, una aliança ferma i indestructible contra este terrorisme que ens amenaça a totes i tots” ha conclòs l'alcaldessa.

Hores d'ara, segons confirma el pare i marit d'Alba i Rosa, les dos ferides evolucionen favorablement, però segueixen ingressades en hospitals diferents, la primera ja en planta a l'Hospital La Fe de València i la segona a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital Francesc de Borja de Gandia. El consistori va retardar la concentració fins este dilluns, amb l'expectativa de la milloria d'ambdues, perquè també hi poguera participar el seu pare i marit, així com la família més immediata.