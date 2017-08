Veneçuela

Més de 8 milions de veneçolans escullen l'Assemblea Nacional Constituent

Segons el Consell Nacional Electoral, 8.089.320 persones (41,53% del cens) han participat en el procés electoral per escollir 537 dels 545 diputats.

La dreta veneçolana ha boicotejat les eleccions. S'han produït 8 morts durant la jornada i diversos ferits.

L'oposició havia tallat camins i fet barricades a l'Estat de Táchira per a impedir la votació. La població ha hagut de trobar camins alternatius per poder exercir el seu dret de vot. | Autor: Foto extreta d'Alba Ciudad 96.3FM

El passat 1 de maig, el President veneçolà Nicolás Maduro, va fer una crida per crear l'Assemblea Nacional Constituent encarregada de redactar la nova Constitució, tal i com ja es va fer l'any 1999 en què es fundà la República Bolivariana de Veneçuela. El Consell Nacional Electoral va ratificar la proposta i el procediment de la convocatòria.

L'Assemblea Nacional Constituent es va convocar perquè fos "ciutadana i de profunda participació popular, perquè el nostre Poble, com a dipositari del Poder Constituent Originari, amb la seva veu suprema, pugui decidir el futur de la Pàtria, que reafirmi els principis d'independència, sobirania, igualtat, pau, de democràcia participativa i protagònica, multiètnica i pluricultural", segons el Decretnúm. 2830.

Segons ha informat el Consell Nacional Electoral, 8.089.320 persones que representen el 41,53% del cens. També ha informat que el 99,5% de les Meses electorals han funcionat amb normalitat. Davant les amenaces de la dreta veneçolana, s'havien pres mesures per a garantir el dret a votar, com per exemple que els veneçolans poguessin votar en qualsevol centre electoral de municipi on estaven registrats. A més, havien instal·lat centres de contingència en alguns municipis per tal de garantir el vot a aquelles persones que no podien fer-ho on els corresponia com a conseqüència de les amenaces o agressions.

En la jornada del 30 de juliol s'han escollit de manera directa i secreta 364 representants territorials i 173 sectorials. Els 8 que manquen representen els pobles indígenes i seran escollits l'1 d'agost, d'acord amb llurs costums i tradicions. Els representants sectorials corresponen a 24 pels estudiants, vuit pels camperols i pescadors, cinc pels empresaris, cinc per les persones amb discapacitat, 28 pels pensionats, 24 pels consells comunals i 79 pels sindicats i gremis professionals.

El President Nicolás Maduro ha valorat molt positivament la participació tenint en compte que "eren els primers comicis sota setge, quasi en situació de guerra". També ha explicat en els actes de celebració que havia facultat una comissió perquè es reunís amb representants de l'oposició perquè s'afegissin a la convocatòria de l'ANC. Fins i tot, els va oferir endarrerir la data de la convocatòria 15 dies perquè tinguessin temps de fer campanya. "Ara continuarem el diàleg, però el diàleg amb tots els veneçolans que volen la pau". I ha fet autorítica, "sé que s'han comès errors i que voleu que s'acabi més ràpid amb la guerra econòmica". I ha afegit "amb tots vosaltres, lluitarem contra la burocràcia i la corrupció. Tornarem a alçar aquesta Revolució".

Els objectius programàtics de l'Assemblea Nacional Constituent

L'ANC havia estat convocada amb la intenció de tractar alguns aspectes de la vida social i política del poble veneçolà i també com a mesura per tractar d'acabar amb la situació de violència que ha desencadenat l'oposició veneçolana agrupada principalment a la MUD.

Així, el primer objectiu era reafirmar els valors de la justícia, guanyar la pau i aillar els violents en una constituent per a la pau. Que es recuperi el principi constitucional de la col·laboració entre poders públics per tal de superar el clima d'impunitat.

Arran de la important crisi generada per la baixada del preu del petroli, es vol prefeccionar el sistema econòmic per avançar cap a una Veneçuela Potència amb un model postpetroler, i amb una distribució transparent que satisfagui les necessitats d'abastiment de la població.

Blindar, per mitjà de la constitucionalització, de les mesures creades per Hugo Chávez Frías com ara les Missions i les Grans Missions Socialistes.

Ampliar les competències del sistema de justícia per eradicar la impunitat dels crims contra les persones (homicidis, segrestos, extorsions, violacions, violència de gènere i contra els infants). També contra els crims "contra la Pàtria i la societat" com la corrupció; contraband; especulació; terrorisme; narcotràfic; promoció de l'odi social i la ingerència estrangera.

Constitucionalitzar les noves formes de Poder Popular com les Comunes i els Consells Comunals, Consells de Treballadors i Treballadores, per a ser instruments de la democràcia participativa i protagònica.

La defensa de la sobirania nacional i el rebuig a l'intervencionisme; Reivindicar la pluriculturalitat, mitjançant el desenvolupament constitucional de valors espirituals, per tal de fonamentar-se en la diversitat ètnica i cultura; Garantir el futur del jovent i els drets a nivell de treball, primer habitatge i la protecció de mares joves, etc.; Preservar la vida del planeta establint mesures de protecció de la biodiversitat i el desenvolupament de la cultura ecològica.

Pressions externes

El passat dilluns, el President dels EUA, Donald Trump, va amenaçar que imposaria sancions econòmiques a Veneçuela en el cas que continuessin amb la convocatòria de l'Assemblea Nacional Constituent. Aquesta matinada la resposta del chavisme ha estat clara. Nicolás Maduro ha dit que "no els importa el que digui Donald Trump. Els importa molt més el que hagin de dir tots els veneçolans i veneçolanes".

Aquestes amenaces cal contextualitzar-les en totes les actuacions dels EUA per pressionar l'Organització d'Estats Americans per intentar erosionar el Govern de Veneçuela. El Secretari de l'OEA ha reclamat en més d'una ocasió la intervenció dels EUA en el país caribeny.

Lamentable seguiment de la situació de Veneçuela per part dels mitjans públics

TV3 i Catalunya Ràdio han estat en tot moment difonent la informació del que ha estat passant a Veneçuela des del punt de vista de l'oposició. A les notícies de l'1 d'agost al 324, via twitter, s'han fet ressó de la versió de l'oposició que situa la participació en un 7%. Durant tota la setmana prèvia a les eleccions, el missatge que més s'ha repetit és que l'Assemblea Nacional Constituent té l'únic propòsit de perpetuar el poder de Maduro.

Aquesta manipulació informativa ha estat denunciada per diverses persones. Polítics com Joan Tardà i Coma, Ana Surra, Albano Dante Fachín, l'historiador i professor Xavier Diez, l'empresari Josep Ma Mainat, David Minoves, president del CIEMEN, han coincidit en denunciar la manca de rigor de la premsa. Aquesta mitjans d'informació s'esforcen en destacar el caràcter pacífic de l'oposició veneçolana. L'oposició veneçolana és responsable de l'artefacte explosiu contra diversos policies, imatge i vídeo que ha circulat per les xarxes i ha obert portada en diversos mitjans de comunicació.

TV3 ha cobert una concentració d'opositors veneçolans a Barcelona, però ha silenciat les valoracions dels grups de solidaritat com l'Assemblea Bolivariana de Catalunya, diverses organitzacions polítiques com la CUP, Poble Lliure, Comunistes, etc., així com la veu dels veneçolans que viuen als Països Catalans partidaris del procés bolivarià.