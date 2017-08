Referèndum

La República des de baix mobilitza un miler de voluntaris per una acció informativa

Durant aquesta acció més d’un miler de voluntàries i voluntaris, adherits a la campanya, es mobilitzaran per repartir més de 100.000 fulls volants. Aquest repartiment s’ha iniciat a mig centenar de ciutats del país en platges i estacions de tren, com per exemple a Badalona, Ripollet, Rubí, Mataró, Mollet del Vallès, Granollers o Molins de Rei.

La campanya pretén organitzar accions de sensibilització i agitació durant les properes setmanes per fer de les vacances estivals un espai també de consienciació i agitació simpàtica de cara a la participaicó activa de la població l’1 d’octubre.

La plataforma considera que és des de la ciutadania que s’ha d’exigir l’organització del referèndum a totes les institucions del país, i la mobilització d’aquesta serà clau per aconseguir-ho. La República des de baix anima també a la mobilització a favor del SÍ com l’única via alternativa per un futur millor, tant personal com col·lectiu.

El portaveu de la campanya Oriol Corral afirma que “ ens sentim hereus de la lliuta antifranquista i creiem que la millor manera de superar el règim del 78 és la construcció d’una República des de baix que garanteixi les llibertats i els drets de tothom. En la defensa del referèndum esperem trobar-nos des dels antifranquistes fins als moviments socials, veïnals i populars d’arreu del país. Amb la gent que treballa de humilment per donar un futur més digne a les properes generacions”