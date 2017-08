Turisme massiu

La CUP Capgirem Barcelona dóna suport a l'organització juvenil Arran, "cal combatre el barricidi per tots els mitjans"

La CUP Capgirem Barcelona ha manifestat públicament el seu suport a les companyes de l'organització juvenil Arran, per l'acció realitzada per denunciar el model turístic a la ciutat de Barcelona davant dels intents de criminalització per part de persones i partits polítics.

Rebutja el fet que l'Ajuntament es personi en l'acusació contra Arran, tenint en compte que els autobusos malgrat estan pagats amb diners públics, pertanyen al Consorci de Barcelona Turisme -ens que serveix per promocionar el turisme tot i la situació de saturació existent als barris de Barcelona- i remarca que accions de protesta són imprescindibles tenint en compte la situació actual.

Demana que l'Ajuntament de Barcelona desenvolupi polítiques valentes que avancin cap al decreixement turístic a la ciutat així com que garanteixi el dret a aquesta a les veïnes de la ciutat.

Considera que "cal aturar el capitalisme més ferotge que a Barcelona té forma d'explotació turística de la ciutat a cost 0 per part dels operadors turístics, així com també combatre el barricidi que s'està duent a terme; cal denunciar la situació d'expulsió de les veïnes de la ciutat i per tant defensem qualsevol acció que vagi en aquesta direcció".