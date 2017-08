Judicialitació

Drets presenta querella contra la Guàrdia Civil com a acusació popular i demana que se citi a declarar Enric Millo

Després que el Govern de la Generalitat presentés aquest dissabte una denúncia contra la Guàrdia Civil pels interrogatoris de l’1-O, avui l’associació de juristes Drets ha fet un pas més i ha presentat una querella al jutjat d’instrucció com a acusació popular. La querella de Drets va dirigida contra els agents del cos de la Guàrdia Civil de la comandància de Travessera de Gràcia per possible comissió de delictes de falsedat en document oficial i usurpació de funcions públiques i/o judicials.

Els advocats de Drets adjunten, al text de la querella, diverses citacions rebudes per diferents treballadors públics de la Generalitat de Catalunya i representants de la societat civil, com el coordinador del Pacte Nacional per Referèndum Joan Ignasi Elena, on s’especifica que se’ls crida a declarar en relació a la investigació ordenada pel Jutjat d’Instrucció número 13 de Barcelona, i alhora s’adjunta l’afirmació categòrica del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a les xarxes socials on es remarca que “les diligències que està fent la Guàrdia Civil són diligències de policia judicial i no sol•licitades pel magistrat d’instrucció 13”.

Drets demana que s’aclareixi aquesta contradicció i denuncia, a més, que el Jutjat d’instrucció núm 13 de Barcelona hagi ordenat declarar secretes les diligències prèvies que havia incoat contra l’ex-senador d’ERC Santi Vidal, contra el secretari d’hisenda de la Generalitat de Catalunya Josep Lluís Salvadó i contra el director de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern Carles Viver i Pi Sunyer per diferents querelles que s’havien presentat en contra d’ells, ja que aquest secret de sumari no permet aclarir quina relació tenen amb aquesta investigació els interrogatoris als alts càrrecs de govern o el fet que es personessin al Teatre Nacional de Catalunya diversos agents policials arran d’un acte organitzat per Junts pel Sí.

Per Drets, el Jutjat d’Instrucció número 13 podria estar investigant d’amagat el referèndum de l’1 d’octubre com a causa general sense cap fonament i, alhora, la Guàrdia Civil actua sense cobertura judicial. Els advocats remarquen que tots aquests esdeveniments formen part de l’anomenada Operació Catalunya. Precisament en relació a aquesta operació, l’entitat ja va presentar el passat mes de maig una querella als jutjats d’Andorra contra quatre agents de la policia espanyola juntament amb l’Institut de Drets Humans d’Andorra.

Drets denuncia la passivitat del Ministeri Fiscal i la inacció del Delegat del Govern espanyol, Josep Enric Millo, màxim responsable de les Forces i Cosses de Seguretat de l’Estat a Catalunya, en tot aquest afer i demanen que se’l citi a declarar en qualitat de testimoni perquè aclareixi els fets denunciats.

Drets

L’associació Drets és una entitat sense ànim de lucre formada per professionals del dret que actua contra la catalanofòbia i en defensa de la societat catalana. Va néixer l’octubre de 2014 i des d’aleshores ha emprès múltiples accions judicials. Les despeses derivades dels processos judicials les assumeixen gràcies a les campanyes de micromecenatge ciutadà.