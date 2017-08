"Les nostres respostes estan encaminades a no caure en el parany de la por mantenint la mobilització i la solidaritat entre els possibles afectats"

Carles Sastre entrevistat a la publicació Arredista! del Movemento Galego oa Socialismo en el seu núm 18 del 25 de juliol de 2017

Des d'un país com Galiza, on el sindicalisme té un pes essencial en el soberanisme, crida l'atenció la peculiaritat catalana en la qüestió sindical. Com s'explica i com és la situació actual de cara al procés en el si de la classe treballadora?

Catalunya ha demostrat que és possible donar salts qualitatius a nivell de consciència social, passant d'un independentisme minoritari a una majoria social capaç de desafiar el poder de l'Estat. Com s'ha produït aquesta acelaració?.

Existeix un element subjacent que normalment s'ignora, em refereixo a l'impacte de la crisi del 2008 i següents a Catalunya i de manera especial en el que es podria cridar classes mitjanes, l'ascensor social baixa més que puja i ningú està exempt del risc de pobresa. A això cal sumar la percepció que es té d'ineptitud de l'Estat i l'evidència que es governa des de l'oligarquia i per a l'oligarquia. Durant anys el procés ha estat l'únic clau al com agarrar-se. Hi ha un altre element ocult i és l'evidència que Catalunya com a Estat Independent és viable econòmica i políticament, l'obsolescència dels “mercats nacionals” i l'obertura internacional de l'economia catalana així ho asseguren.

Dit això anem a l'evident. 2005 el Parlament de Catalunya aprova un nou estatut que després de ser convenientment “raspallat” a Madrid és aprovat en referèndum el 2006. Una vegada aprovat es planteja recurs d'inconstitucionalitat i al final 14 articles s'anul·len i 23 es reinterpreten de manera restrictiva. El consens polític i social (majoritari) sobre el pacte de la transició es trenca unilateralment.

Entre el 2009 i el 2011 es produeix un moviment de consultes populars sobre el dret a la independència que mobilitza a més de 60.000 voluntaris i més de 800.000 votants. El carrer i la mobilització popular pren la iniciativa. En 2010, després de la sentència del Constitucional es produeix una de les majors manifestacions de la història. La situació al carrer ha basculat i la política i les institucions no tenen un altre camí que seguir.

Després hi ha elements objectius, la situació crítica de les infraestructures, la necessitat de pagar per tot, cosa que no passa en altres llocs. La consciència creixent que paguem més del que rebem i que d'alguna manera es produeix un espoli econòmic que en cap cas té justificació solidària. L'oligarquia extractiva espanyola, política i econòmica s'omple les butxaques amb absolut menyspreu, i això cansa.

Dins d'aquesta acceleració, com és el pes que ha tingut la pedagogia independentista en les dècades anteriors?

Crec que es produeix cert desbordament sobretot als inicis del procés, àmplies capes de població assumeixen la independència ràpidament sense tenir una clara consciència de les dificultats del viatge, entrem en el cortoplacisme i un cert pensament màgic. Crec que el reconeixement a la pedagogia prèvia es comença a donar al moment que prenem consciència de la magnitud i dificultat dels fets.

Des d'una pretesa perspectiva d'esquerra, fonamentalment espanyola, s'ha qüestionat el procés per la seva transversalitat, suggerint que abans de la independència caldria passar per una transformació social en tot l'Estat. Que opinió et mereix això?

Sóc de l'opinió que l'Ibex 35 i altres instàncies de poder real saben que el model d'estat sorgit del 77/78 no funciona, necessita una important reorganització i saben també, que això és impossible amb el PP i el PSOE, per ser viables necessiten una recentralització i això planteja problemes greus, la fórmula “cafè per a tots” és un fracàs i no és sostenible amb dèficits pressupostaris i deutes superiors al 100% del PIB en context recessiu. Es necessiten nous actors, apareixen Ciutadans i en alguna mesura “Podem”. No dic que sigui creació de l'Ibex però si que objectivament és funcional. El seu gran projecte és guanyar la “hegemonia” de l'esquerra al PSOE, és un projecte reformista espanyol i des d'aquest punt de vista la independència de Catalunya no els interessa. Per dues raons bàsicament: Espanya sense Catalunya té seriosos problemes de viabilitat econòmica i el cens català a efectes electorals és molt important, el PP és marginal i la tendència sempre ha estat a l'esquerra de la resta de l'estat. L'assalt als cels sense el cens català és pura quimera.

Al juny, la CSC va iniciar una campanya pel sí en el referendum als centres de treball. En què consisteix?

Semblava obvi que una de les baules febles del procés serien els treballadors públics dins de l'estratègia de la por, i no per elements objectius, possibilitat real de cometre faltes o delictes (Desobediència i prevaricació bàsicament) sinó per explotar el sentiment d'inseguretat en la fase final del procés i vinculant-ho al dia D+x, es tracta de traslladar la tensió política al treballador del carrer. El que faci o deixi de fer es tindrà en compte el dia D+x, les fidelitats es premien i castiguen. Es tracta de cortocircuitar l'administració autonòmica, i en un altre nivell la local per mitjà dels interventors i secretaris, cossos estatals, aquest és el pla. Segurament els valors del sector públic són la seguretat i l'estabilitat, estan manipulant material sensible.

Veient la situació i amb la col·laboració de la sectorial d'administracions públiques de la ANC iniciem la campanya “jo m´hi apunto”. Cal dir que cap altre sindicat es presta a col·laborar malgrat haver-ho intentat. Bàsicament s'han realitzat assemblees informatives en centres de treball, la majoria en serveis centrals de la Generalitat, en les quals han participat unes cinc-centes persones, tancant el curs amb una assemblea oberta en un espai públic el passat 10 de juliol a la qual van assistir unes 300 persones. S'ha elaborat material tècnic sobre aquest tema i uns videos curts amb els arguments bàsics. Es tracta de no deixar espai per al dubte o la por i al mateix temps teixir complicitats solidàries.

En les últimes setmanes s'ha introduït una nova variable a tenir en compte, la citació davant la Guàrdia Civil de funcionaris amb responsabilitats significatives. Dóna la sensació que a més de l'efecte intimidació s'intenta articular un relat, recaptar informació suficient per vestir un sumari des de baix cap al govern. Això ens obliga a plantejar-nos la possibilitat d'articular respostes sistemàtiques davant aquestes citacions.

A part d'això iniciarem una campanya en el sector privat a favor de la celebració del referèndum i a favor del Sí. Som el sindicat del SÍ cap altre sindicat s'ha posicionat.

Com interfereix això amb el sindicalisme estatal a Catalunya?

En el cas de Catalunya i en les administracions públiques cal tenir en compte el sindicalisme estatal i el sindicalisme corporatiu. Són conscients que el tema referèndum genera tensions, és una eina per fer entrar en crisi a les organitzacions, això és evident a nivell polític i es pot traslladar a nivell sindical, per tant es tracta de posar les veles oferint la mínima resistència al vent. Gestionant la situació dia a dia movent-se en el terreny de les ambigüitats. No oblidem tampoc les vinculacions personals i orgàniques entre sindicats/sindicalistes i partits polítics. Crec que estan funcionant lobbys polític-sindicals. I els grans sindicats són poder i això implica clientelisme, hores, alliberats, sous, dietes, certs llocs de treball, qui es mogui no surt a la foto, hi ha molts interessos creats. Estan gestionant aquesta amalgama amb els menors riscos possibles amb el convenciment que passi el que passi el dia 1 d'octubre seguiran existint.

El problema és la lògica de el “embut”. Aquest procés és com un embut té una part ampla que s'estreny progressivament i una part estreta que es va tancant. En la part ampla hi ha major marge de maniobra i és possible trobar zones de confort, en la part estreta això és molt difícil, els espais es redueixen i la pressió i velocitat s'incrementen. Estem ja en fase estreta i això es va a notar. Les ambigüitats caduquen.

El que estan fent és moure's en la lògica “comuns” exigint garanties. Es tracta de la “clausula inassumible”. Donaran suport si hi ha “garanties”. De fet substitueixen "l'acordat” per les garanties, el reconeixement internacional i l'efecte vinculant, i en l'àmbit garanties es posa en el punt de mira als treballadors públics. S'exigeix molt d'una banda i no es parla del paper demófobo, autoritari i repressiu de l'Estat ni es demana el posicionament de les organitzacions a nivell estatal. És curiós també com des de sindicats corporatius, en algun cas de manera lamentable i inesperada, es fa el joc a l'Estat fomentant fins i tot la delació entre els treballadors públics.

De manera més general, com és l'estratègia que està seguint l'Estat i com és la resposta que s'està donant des de les organitzacions a favor de la sobirania?

Seria interessant remuntar-se fins a les eleccions autonòmiques de setembre de 2015. En aquell moment des de de l'Estat se sent preocupació pel resultat i per les possibles actuacions en aquell moment. La preocupació s'esvaeix ràpidament i la estategia és esperar que el azucarillo es dissolgui, passa el temps, això no arriba, i es debat entre la “solució final” (sic) i el gradualismo i la proporcionalitat. La “solució final” seria l'aplicació del 155 de la Constitució o l'aplicació torticera de la Llei de Seguretat Nacional, mentre debatre's no crec que tinguin termini suficient, ni consens polític, per a cap tipus de “solució final”, tret que li donin una solemne puntada al que queda d'estat de dret, a més de les incerteses que es generen.

A part de la intimidació, seguiran amb la “guerra bruta” ampli espectre, abans buscant o manipulant informació sobre persones concretes. Ara buscant informació que pugui ajudar a bloquejar la logística del referèndum, l'aposta és per la logística (Cens, paperetes, urnes…), es vol evitar la foto de la confiscació material de les urnes el dia 1 d'octubre. Intervenció de la Guàrdia Civil i del Tribunal Constitucional, la qüestió no és el fons jurídic de les coses, la qüestió és atrapar-nos a les xarxes dels procediments, els terminis i les mesures cautelars. Referent a les persones s'optarà per les sancions econòmiques i les inhabilitacions. Tot això acompanyat pels mitjans de comunicació oferint vies impossibles i el ministeri d'exteriors bloquejant qualsevol iniciativa.

Les nostres respostes estan ancaminades a no caure en el parany de la por mantenint la mobilització i la solidaritat entre els possibles afectats individuals. A nivell institucional s'ha de demostrar intel·ligència, fermesa i determinació, tibant totes les institucions possibles, Govern, Parlament, Ajuntaments… Algú deia que, segons la teoria de jocs, el problema és que existeixen massa jugadors la qual cosa augmenta la imprevisibilitat de la partida.

L'espai equivalent al Podem estatal, els Comuns, juga un paper d'ambigüitat del "referèndum amb garanties". Com pot afectar això a la dinàmica de l'1 d'octubre?

D'alguna manera ja he contestat referent a les ambigüitats. Cal dir també que segurament es van a produir moviments a curt. Fa poc s'ha fet públic un manifest de persones d'aquest entorn, significatives que s'han posicionat clarament contra el referèndum, suposo que sorgirà un altre col·lectiu en sentit contrari, des de les bases no s'entén la decisió d'anar contra un referèndum. L'important serà el comportament a nivell municipal i especialment de l'Ajuntament de Barcelona. La coalició amb el PSC plantejarà contradicions fortes en sectors independentistes que participen també del govern municipal.

Finalment: la victòria del procés com crreiu que pot afectar a la configuració de l'Estat espanyol i a les seves relacions amb les nacions que encara romanguin en el si?

Penso sincerament que el referèndum es durà a terme, espero que surti el sí, i cas de no celebrar-se per “causa major” segueix havent partit. Si són intel·ligents haurem de negociar actius i passius i els serrells del període transitori. Cas de no ser intel·ligents els creditors del deute els obliguaran a ser-ho. Estaríem davant el fracàs del projecte històric de l'oligarquia espanyola. A partir d'aquí, o es produeix una remodelació important en termes democràtics i de respecte als drets dels pobles; o poden seguir vivint, durant un temps, de l'esforç dels altres, vistes les balances fiscals els propers a tirar-se les mans al capdavant serien les Illes Balears i el País Valencià.

Espanya sense el 18% de la població, sense el 20% del PIB, sense el 26% dels impostos, sense el 25% de l'exportacions, sense el 30% de les empreses exportadores… ha de replantejar-se del tot.