Represió

TMB sanciona a un conductor d'autobusos per retards en l'horari del servei

Aquesta setmana la Direcció d'autobusos de TMB ha lliurat l'expedient nº59/2017 a un conductor afiliat a la Coordinadora Obrera Sindical (COS). Segons afirma la Direcció el treballador ha realitzat "el incumplimiento reiterado del horario de servicio".

El treballador, en canvi, afirma que l'horari que estableix l'empresa no és possible realitzar-lo si es realitza una conducció segura i complint els protocols del Programa de Prevenció d'Accidents (PPA), com són no excedir els límits de velocitat permesa segons sigui la via, cobrar bitllet i realitzar bescanvis amb el cotxe aturat, anar als serveis públics quan sigui necessari, etc.

Aquest conductor realitza un servei fixe a la línia 46 (Plaça Espanya - Aeroport El Prat) que comença a les 12:22 a Gran Via amb Hotel Princeps d'Espanya i finalitza a les 20:23 a la cotxera Pablo Díez. Una línia molt utilitzada per turistes i que implica un nombre alt de venda de bitllets, de cues i d'entrada de maletes.

Els horaris d'aquesta línia per volta s'han anat reduint d'una hora per realitzar un viatge fins als 45 minuts actuals, fent que les condicions per realitzar el viatge amb suavitat i seguretat siguin impossibles de realitzar.

Recordem que la taxa d'absentisme laboral a l'empresa és de 12,5% per qüestions de baixes com l'estres, l'ansietat i la depressió. Aquest treballador està diagnosticat, a més a més, amb hipertensió.

La manca d'horari actual del servei que realitza aquest conductor té com a conseqüència que per realitzar la seva feina de conductor-perceptor en condicions de qualitat de servei l'obliga cada dia a finalitzar la seva jornada una mitja de 18 minuts més tard.

Segons la COS, la responsabilitat dels professionals del transport públic és posar la seguretat per davant de tot.

En aquest sentit, denuncia que la política de reduir els horaris de la Direcció està comportant un augment de la pressió cap als treballadors i treballadores, fet aquest que en el cas de negar-se a augmentar aquest increment, per no posar en perill al passatge, pot implicar com és el cas una sanció de 4 dies sense feina i sou.