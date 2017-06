Llengua

Ses Voltes de Palma acull la 'Festa per la Llengua'

L'Obra Cultural Balear (OCB) compleix enguany 55 anys i per commemorar-ho ha posat en marxa una campanya amb el lema 'De cada dia, una diada' amb l'objectiu «d'ampliar el nombre d'associats, d'insistir de manera efectiva en la plena normalització de la nostra llengua i en la vigència de les propietats del nostre poble», segons informa dBalears

L'arrancada de la campanya tendrà lloc el dissabte 17 de juny a Palma, a Ses Voltes, on a partir de les 17.30 hores s'hi farà la Festa per la Llengua.

«Serà el moment de renovar el nostre compromís en ferm per la nostra llengua i cultura, i per al nostre país en un moment en què els valors que se'n deriven no ocupen el lloc que els correspon» afirma l'entitat en una carta dirigida als socis.