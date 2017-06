Euskal Herria

PNB, EH Bildu, PSE i Podem demanen la llibertat de Ibon Iparragirre

El presoner de Ondarroa, es troba ingressat des del dimarts en un hospital de Madrid afligit de pneumònia, un diagnòstic en el seu cas greu, tal com vénen alertant familiars, metges i altres organismes, perquè pateix Sida C-3 i té les defenses molt baixes.

EH Bildu ha presentat per a la seva votació al Parlament de Vitoria una declaració institucional per l'alliberament del pres greument malalt Ibon Iparragirre, que es troba hospitalitzat. Aquest tipus de document requereix unanimitat i el PP ho ha vetat, davant el suport de PNB, PSE i Podem.

Ibon Iparragirre, pres de Ondarroa, es troba ingressat des del dimarts en un hospital de Madrid afligit de pneumònia, un diagnòstic en el seu cas greu, tal com vénen alertant familiars, metges i altres organismes, perquè pateix Sida C-3 i té les defenses molt baixes.

Davant aquesta situació, EH Bildu ha presentat aquest divendres al Parlament de Gasteiz una proposta de declaració institucional per fer patent la seva «preocupació» per l'estat de salut de Iparragirre. En el text es recorda que segueix sense resposta la sol·licitud de la Comissió de Drets Humans per visitar al pres vizcaino i reclama a les «autoritats competents» que tinguin en compte la legislació per a l'excarceració de les persones preses que sofreixen greus malalties.

En aquest cas concret, es reclamava que el dret de Ibon Iparragirre a ser excarcerat «per ser tractat i rebre cures pal·liatives que minorin els sofriments que li generen la seva malaltia incurable».

La declaració institucional no ha tirat endavant perquè és un format que necessita unanimitat, i si ben PNB, PSE i Podem han recolzat el document d'EH Bildu, el PP ho ha vetat, segons ha criticat el parlamentari sobiranista Julen Arzuaga davant els mitjans. «L'actuació del PP amb Ibon és insuportable», ha denunciat.