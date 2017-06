Nom de dona

Fa unes setmanes moltes exalumnes, entre molts d’altres, celebràvem la decisió del claustre de l’institut Joaquín Bau de canviar el nom a l’institut. El professor Manuel Pérez Bonfill acostumava a anomenar-lo institut de Tortosa, ben segur que el nom de l’il·lustre franquista, únic membre no militar del primer govern del dictador, li devia fer de mal pronunciar.

Ara arriba l’hora de posar-li un nou nom, la qual cosa correspon a la comunitat educativa de l’institut. S’especulen diversos noms, així ho he vist publicat: Institut Joan Baptista Manyà, Institut Felip Pedrell, Institut Manuel Pérez Bonfill, Institut Iberus, Institut Dertosa, Institut Ilercavònia, Institut Blau, Institut B.A.U... La sorpresa és veure que no hi ha tortosines il·lustres, cap nom de dona entre les propostes.

La invisibilització de les dones fora de l’àmbit domèstic encara és un llast que patim a la política, a l’art, a l’empresa, als llibres de text, a les tertúlies dels mitjans de comunicació, als noms de places i carrers, centres esportius i culturals... No existim o ho fem d’una manera molt minoritària.

L’androcentrisme és dominant i, si el que volem és una societat més justa, més lliure i més feliç, cal que oferim resistència i ens reivindiquem constantment, ja que de feina ens en queda molta per fer.

Vivim un moment de creixença del moviment feminista i LGTBI, cosa que és un indicador de la involució cap a on ens aboquem en temps de crisi profunda. D’aquí aquesta revolució del nou estat de consciència de les dones, ja no som el segon sexe, som l’altre sexe i amb nosaltres la resta de sexes diversos amb qui anem cap a una societat més tolerant i oberta.

El feminisme ha de marcar la diferència enfront del patriarcat, hòmens i dones l’hem assumir en el camí cap a la igualtat. I dit tot això, la reflexió: comencem a mirar el món amb ulls de dona, no perdem l’oportunitat de posar nom de dona a l’institut, a nivell educatiu és una esplèndida ocasió per avançar cap a deixar de tenir un lloc secundari en la societat. No banalitzem el que significa posar nom, posar nom a les coses està relacionat amb el poder, comencem a atorgar-ne a les dones. I no deixem de recordar que el silenci és opressió i violència.

Carme Abril Ferrer