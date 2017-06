CAS "27 I MÉS"

Ermengol Gassiot no es personarà al jutjat per voluntat pròpia

Durant els propers dies o setmanes les 27 persones seran emplaçades a personar-se en dependències judicials per a fer-los entrega d'una còpia dels escrits d'acusació, pel cas per la tancada d'estudiants al rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de l'any 2013 (el cas conegut com a "27 i més").

Un dels encausats, el secretari General de la CGT, Ermengol Gassiot, ja ha manifestat publicament que no hi assistirà, "no participarà en la farsa i que no es personarà al jutjat per voluntat pròpia sota cap circumstància, tot afrontant les conseqüències que es derivin de la seva decisió" apunta la CGT.

El Secretariat Permanent de sindicat "ha compartit plenament l’anàlisi que sosté la decisió presa pel nostre company Ermengol, i hi donem suport. Entenem que davant d’un atac de caràcter polític (instrumentat en forma de procés judicial) contra les llibertats i els drets civils és legítim practicar la desobediència i la solidaritat per a impugnar públicament la totalitat d’aquest muntatge repressiu. Considerem que en el moment present ens estem jugant bona part del missatge que es transmetrà a les lluites socials que vindran en el futur sobre la resposta que cal donar davant la repressió político-judicial. Ens juguem molt, i les estratègies punitives mitjançant les quals es vol paralitzar i escarmentar qualsevol mena de resistència sindical, estudiantil o social han de ser aturades. En el cas concret de l'Ermengol, el present muntatge està orientat a reprimir l'exercici de l'acció sindical de la CGT a la UAB en defensa dels drets de les treballadores i de la universitat pública i, més enllà d'aquesta, el considerem un atac al conjunt de la nostra organització". El sindicat ha remarcat que "cap de les 27 persones encausades està ni estarà mai sola".

Cal recordar que recentment el jutjat de Cerdanyola del Vallès que instrueix el cas ha dictat una interlocutòria on es disposa l'obertura del judici oral i es fixa una fiança absolutament desproporcionada, de 511.835,05 EUR per a assegurar les responsabilitats civils. 27 persones encausades arran d'aquella protesta universitària estan a l'espera de peticions penals d’entre 11 i 14 anys de presó, segons el cas, i prohibició d'accés a la UAB durant 5 anys. Entre elles hi ha el nostre Secretari General, el company Ermengol Gassiot. La fiança abans esmentada no serà abonada pels 27 afectats i afectades, la qual cosa probablement comportarà processos d’embargament de nòmines i béns.

Els propers dies aquestes persones seran emplaçades a personar-se en dependències judicials per a fer-los entrega d'una còpia dels escrits d'acusació, a fi que en el termini de 3 dies compareguin amb advocat i procurador, i siguin requerits per a dipositar la fiança.