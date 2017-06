per la ruptura

Neix la Coordinadora d’Electes del Maresme en defensa del referèndum i la sobirania

Regidors i alcaldes del Maresme han aprovat crear la Coordinadora d’Electes del Maresme com a espai de diàleg municipalista i complement territorial de l’AECAT, per defensar la democràcia i contra la possible escalada repressiva de l’Estat espanyol.

Els representants municipals creuen que l'objectiu d’una República Catalana que garanteixi els drets socials s’aconseguirà si som capaços de generar un treball unitari entre tots els agents polítics i socials, institucions, càrrecs electes, forces polítiques, entitats i població.

La Coordinadora d’Electes del Maresme donarà suport als electes i ajuntaments del Maresme represaliats per l'Estat per qualsevol acció o decisió en defensa de la democràcia, la sobirania local, el dret a l'autodeterminació i la República Catalana; serà un espai per compartir anàlisis entorn a les actuacions per garantir la celebració efectiva del referèndum i garantir l'aplicació de les anomenades lleis de desconnexió, i contribuirà a l’estructuració de coordinadores d’electes arreu del territori.

El Plenari, compost per tots els electes que decideixin formar-ne part ha escollit la Permanent formada per 11 persones de diferent sensibilitat política.

El dimarts 23 de maig la CUP, ERC i el PDECAT amb una roda de premsa conjunta a Arenys de Munt van anunciar la intenció de crear aquest òrgan municipalista.